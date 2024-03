Quel âge avait Carrie Fisher dans chaque film Star Wars ?

L'actrice américaine Carrie Fisher a marqué l'histoire de Star Wars grâce à son interprétation inoubliable de la princesse Leia Organa à chaque étape de sa vie, faisant d'elle l'un des personnages les plus emblématiques de la franchise.

Tl;dr Carrie Fisher a incarné la princesse Leia Organa tout au long de sa vie.

Leia Organa est un personnage emblématique de la saga Star Wars grâce à Carrie Fisher.

Carrie Fisher a d’abord joué dans Star Wars en 1977, à l’âge de 19 ans.

Elle a continué à jouer Leia jusqu’à sa mort en 2016.

Carrie Fisher : une vie dans la peau de Leia

Carrie Fisher, célèbre pour son rôle de la princesse Leia Organa dans Star Wars, a su incarner ce personnage emblématique à chaque âge de sa vie. Née le 21 octobre 1956, elle endossa pour la première fois la robe blanche et les nattes spatiales en 1977, pour le premier épisode de la saga Star Wars.

Une icône de la franchise

Interprétant chaque facette de Leia, de la jeune princesse forte et têtue à la leader plus réservée de la Résistance, Carrie Fisher est devenue une icône de la franchise Star Wars au fil de sa carrière. Ses répliques pleines d’humour, son rôle dans le triangle amoureux original de la trilogie et son incarnation de la liberté et de l’indépendance ont marqué les esprits.

Le rôle de Leia dans Star Wars : une évolution constante

Au cours des épisodes de la saga, Carrie Fisher a su faire évoluer son personnage en parallèle avec son âge. Ainsi, dans Star Wars : Episode IV – Un Nouvel Espoir, elle avait 19 ans et son personnage était une princesse audacieuse et impétueuse. Dans Star Wars : Episode V – L’Empire Contre-Attaque, à 22 ans, elle incarnait une Leia plus mature et moins hâtive. Dans l’Episode VI – Le Retour du Jedi, à 25 ans, elle endossait un rôle plus physique. Enfin, dans Star Wars : Episode VII – Le Réveil de la Force, à 58 ans, elle incarnait une Leia devenue générale et membre fondateur de la Résistance.