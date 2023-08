Project L : Yasuo intègre le roster de combattants

Le roster de combattants de Project L se renforce avec Yasuo.

Alex Jaffe, Lead Champion Designer chez Riot Games, annonce l’arrivée de Yasuo dans Project L, le jeu de combat dans l’univers de League of Legends :

Yasuo est un maître épéiste qui manipule le vent avec sa lame. En plus de cela, il peut faire des cancel dans et hors d’une posture polyvalente, ce qui lui donne des outils pour toutes les situations. Il peut surpasser ses adversaires avec des mixups, s’élever dans les airs pour des combos très techniques, se défendre avec son mur de vent, ou tout simplement gagner la neutralité avec d’énormes “normals” (les mouvements que votre personnage effectue en maintenant une direction et en appuyant simplement sur un bouton).