Project Fantasy : le RPG en ligne d’IO Interactive

Le studio danois IO Interactive annonce le développement d'une nouvelle licence de fantasy avec des fonctionnalités connectées.

En plus de s’occuper du suivi de World of Assassination, label qui regroupe la nouvelle trilogie Hitman, et du développement de Project 007, IO Interactive recrute actuellement pour différents postes, notamment un senior combat designer, un senior gameplay animator, un senior game producer, un lead gameplay animator et un senior project manager, afin de travailler sur un RPG fantastique en ligne basé sur une nouvelle propriété intellectuelle :

Nous construisons un nouveau monde, une nouvelle propriété intellectuelle – un RPG fantastique en ligne. Un monde et un jeu construits à partir de la base pour divertir les joueurs et se développer pendant de nombreuses années. Si cela vous semble familier, nous nous lançons dans un voyage différent de tous ceux que nous avons entrepris auparavant.

A new adventure begins at IOI. Join the party and help us realize our vision for a bold new online fantasy RPG: https://t.co/NV4TKL1cuO pic.twitter.com/m2xDZCqbZx — IO Interactive (@IOInteractive) February 28, 2023

IO Interactive veut recruter des passionnés du jeu de rôle pour Project Fantasy

La campagne de recrutement dédiée à Project Fantasy mise sur la passion du JDR :

Pour beaucoup, ce voyage est aussi un voyage profondément personnel qui a commencé bien avant que nous ne commencions à faire des jeux pour gagner notre vie – et il a commencé avec le genre fantastique. Avec les livres Défis fantastiques vous obligeant à choisir votre chemin, seul, contre des sorciers, des lézards et des rois voleurs. Jusqu’à ressentir l’unité, la camaraderie, l’agonie et le plaisir que l’on trouve autour d’une table. Pour certains, cela signifiait prendre le rôle d’un maître de jeu, à savoir mi-conteur, mi-adversaire IA, mi-guide, mi-méchant. Pour tous ceux qui se trouvaient autour de la table, c’était synonyme de créativité, d’imagination, de construire un monde ensemble avec l’objectif commun de créer une expérience de jeu exceptionnelle. Cette idée – qu’un groupe diversifié d’individus possédant des compétences et des forces différentes peut travailler ensemble et devenir plus que la somme de ses parties – est ce qui nous inspire. Elle inspire le monde fantastique que nous construisons – et elle inspire la façon dont nous le construisons. IOI s’étend maintenant sur plusieurs studios distincts, de Copenhague à Malmö au nord en passant à la chaude Barcelone au sud. Tous les studios participent à la réalisation de tous nos jeux, y compris de ce nouveau projet. Des personnes du monde entier, aux personnalités et aux compétences diverses, se réunissent pour forger un nouveau départ.