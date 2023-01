Les acheteurs de Hitman 3 auront droit aux deux premiers opus gratuitement

IO Interactive simplifie sa trilogie Hitman en offrant notamment les deux premiers opus aux acheteurs de Hitman 3.

IO Interactive a décidé de simplifier les choses pour celles et ceux qui seraient tentés de plonger dans l’univers de la licence Hitman en offrant aux acheteurs de Hitman 3 les deux premiers opus en cadeau. Le 26 janvier prochain, l’entreprise renommera Hitman 3 en Hitman : World of Assassination. C’est le petit nom qu’a donné le studio à la trilogie rebootée récemment. De plus, Hitman : WOA inclura l’accès aux trois jeux.

Celles et ceux qui ont déjà Hitman 1 et Hitman 2 étaient déjà censés avoir accès à certains de leurs niveaux dans le troisième opus. Ceci étant dit, cette approche a causé une certaine confusion. Cette nouvelle information pourrait arrondir les angles.

Si vous avez Hitman 3, vous aurez droit à une mise à niveau gratuite vers Hitman : WOA. IO Interactive va délister les deux précédents jeux, mais vous pourrez les retélécharger si vous les aviez déjà. Hitman : WOA, qui coûtera 70 €, sera donc désormais le seul point d’entrée pour la trilogie. Le tarif actuel de Hitman 3 est de 60 €, mais il est proposé à 21 € sur Steam jusqu’au 5 janvier. Vous pouvez aussi trouver des offres similaires pour les versions PlayStation, Xbox et Switch.

Un nouveau Deluxe Pack à 30 € vous offrira l’accès à trois packs d’extension, lesquels proposent deux niveaux supplémentaires, deux maps pour les snipers, l’extension Seven Deadly Sins pour Hitman 3 et d’autres défis. Les trois extensions (Hitman 3 Deluxe Pack, Hitman 3 Seven Deadly Sins Collection et Hitman 2 Expansion Access Pass) resteront accessibles séparément sur consoles et sur l’Epic Games Store. Le tarif du Deluxe Pack sur Steam sera calculé au prorata si vous avez déjà un ou deux des DLC.

IO Interactive précisait dans un post de blog que l’un des aspects qui a poussé à ces mises à jour était le mode Freelancer. Celui-ci, qui permet d’accéder à tous les niveaux de toute la trilogie, est important pour les joueurs qui voudraient toute l’expérience de la licence. Le mode Freelancer devait arriver l’année dernière, il ne verra finalement le jour que le 26 janvier.

“Nous sommes absolument convaincus que ces modifications auront un effet très positif sur les joueurs existants et les nouveaux joueurs. Cela rendra aussi nos vies plus faciles, sans le moindre doute”, écrivait IO Interactive. “Pour de nombreux joueurs, cela sera synonyme de contenu gratuit à découvrir. Pour d’autres, ce seront des DLC bien moins chers. Pour les nouveaux joueurs, qui n’apprendront probablement pas la nouvelle ici, ils auront une bien meilleure expérience de la franchise Hitman.”