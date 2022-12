Sifu accueillera son mode Arènes et arrivera sur Xbox et Steam en mars 2023

Sifu aura droit à son mode Arènes en mars, en même temps que son arrivée sur Xbox et Steam.

Rares sont les jeux vidéo d’aujourd’hui à ne pas être mis à jour plus ou moins régulièrement. Ces mises à jour peuvent venir corriger des bugs (toujours une bonne chose), proposer des améliorations diverses ou même ajouter de nouveaux contenus et fonctionnalités. Ces dernières sont souvent les préférés des joueurs, évidemment, qui peuvent ainsi revenir sur un jeu parfois délaissé depuis plusieurs mois. Ce sera bientôt le cas pour Sifu.

Le mode Arènes tant attendu de Sifu arrivera au mois de mars. Le développeur Sloclap a fait cette annonce via IGN, qui a partagé un trailer pour le DLC à venir. Le studio avait laissé entrevoir ce nouveau mode en avril dernier lorsqu’il avait publié une roadmap du contenu gratuit pour Sifu. À ce moment-là, Sloclap déclarait que la mise à jour en question arriverait à l’hiver 2022. Ce ne sera donc pas le cas, malheureusement, mais comme il l’avait promis, ce mode inclura de nouvelles tenues à débloquer pour les personnages.

“Terminer les arènes permettra de débloquer progressivement un grand nombre de modificateurs, lesquels viennent doubler la quantité actuellement proposée dans le jeu et proposer notamment des mouvements alternatifs à la palette de Kung Fu pour notre personnage principal”, déclarait Sloclap à IGN. “Compléter les nouveaux défis d’Arènes déverrouillera aussi de nouvelles triches et des tenues exclusives.”

Si vous n’avez pas encore eu la change de jouer à Sifu parce que le jeu n’est pas disponible sur Xbox, sachez qu’il y a aussi une bonne nouvelle de ce côté-là. La mise à jour avec l’arrivée du mode Arènes coïncidera avec la sortie du jeu sur Xbox et Steam. Sloclap a promis de partager davantage d’informations sur tout cela très bientôt. À suivre !

Get your first look at the new Arenas mode coming to Sifu!

Arenas arrives on all platforms in March as part of a free update that coincides with the game also coming to Xbox and Steam. pic.twitter.com/l3DbydcOVK

— IGN (@IGN) December 20, 2022