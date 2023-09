Princess Peach: Showtime arrivera sur Switch le 22 mars 2024. L'occasion de découvrir Peach dans de nouveaux rôles.

Un Nintendo Direct est souvent l’occasion de découvrir de nombreux nouveaux jeux ou, à défaut, d’avoir des informations sur des titres très attendus de Big N. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que durant le dernier Direct en date, les fans ont été servis. Avec, notamment, un jeu mettant en avant nulle autre que la Princesse Peach dans Princess Peach: Showtime. Voici ce que l’on sait de ce jeu qui arrivera à la fin du premier trimestre de l’année prochaine.

Et voilà qu’elle se la raconte ! Princess Peach: Showtime vient mettre la princesse à la robe rose préférée des joueurs et des joueuses sous la lumière des projecteurs. Nintendo a officialisé ce nouveau jeu pendant son dernier Direct. Ce sera l’occasion pour les joueurs de découvrir la Princesse Peach dans tout un tas de rôles très différents, tantôt épéiste, tantôt détective, tantôt chef pâtissière et même maîtresse ès kung-fu.

Princess Peach: Showtime est un jeu de plateforme, d’énigme et de baston. Toute l’histoire se déroule dans le Sparkle Theater, lequel a été totalement envahi par le diabolique Grape et les Sour Bunch. Avec quelques-uns de ses amis, la Princesse Peach doit utiliser ses facultés de transformation pour mettre une raclée aux méchants et sauver le théâtre. Nintendo avait teasé un nouveau jeu mettant en scène Peach, en voici les tous premiers détails.

L’occasion de découvrir Peach dans de nouveaux rôles

“Dans cette aventure, le gameplay change selon le rôle de Peach et des transformations plus surprenantes encore attendent d’être révélées”, indique notamment Nintendo. Tout un programme !

Princess Peach: Showtime arrive sur Nintendo Switch, en exclusivité, le 22 mars prochain. Les précommandes sont déjà ouvertes.