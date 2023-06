Peach de la licence Mario sera bientôt l’héroïne de son propre jeu

Nintendo dévoile un nouveau jeu mettant en scène la princesse Peach.

Attendu pour 2024 en exclusivité sur Nintendo Switch, le jeu dédié à Peach semble avoir pour thème une pièce de théâtre. La princesse est accompagnée d’un personnage inconnu, une petite créature ressemblant à une étoile qui peut apparemment se transformer en un ruban doté de ses propres capacités. Ce partenaire peut d’ailleurs attaquer les ennemis ou transformer les accessoires de la scène à l’aide de ses pouvoirs, et devrait même transformer Peach elle-même.

Nintendo rend hommage à Peach

Il s’agit du premier jeu mené par la princesse Peach depuis plus de 17 ans, et seulement du troisième titre où elle est l’héroïne. Son précédent rôle principal remonte à 2005, avec Super Princess Peach sur Nintendo DS. Dans ce dernier, Peach avait pour mission de sauver Mario et Luigi, kidnappés par Bowser, renversant ainsi la structure de demoiselle en détresse de la plupart des jeux Super Mario Bros. Avant Super Princesse Peach, la souveraine du Royaume Champignon était la star de Princess Toadstool’s Castle Run en 1990.