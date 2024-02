Prey 2 : Confirmation et tout ce que nous savons

Le dernier film de la franchise Predator, Prey, a été un énorme succès pour Hulu et on vient enfin d'annoncer qu'une suite est en préparation. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la franchise ?

Tl;dr La suite du film à succès Prey, Prey 2, a été confirmée.

Prey a revitalisé la franchise Predator.

Amber Midthunder pourrait reprendre son rôle de Naru dans Prey 2.

Un film indépendant, Badlands, est également en développement.

L’attente est terminée : Prey 2 est confirmé

Le nouveau film de la franchise Predator, Prey, a fait sensation sur Hulu. Aujourd’hui, la suite tant attendue, Prey 2, a été officiellement annoncée.

Un retour aux origines

Prey, mené par l’actrice Amber Midthunder, a réussi à ramener la franchise à ses racines en mélangeant le drame de science-fiction avec une esthétique d’époque. Le film a su captiver les spectateurs avec un héros déterminé affrontant l’alien mortel Predator, ce qui a donné un nouvel élan à la franchise Predator.

Une suite très attendue

Bien que cette annonce ait pris plus de temps que prévu, l’excitation est à son comble. Non seulement Prey 2 a été confirmé, mais un film indépendant, Badlands, est également en développement. De plus, il a été rapporté que l’actrice principale de Prey, Amber Midthunder, pourrait reprendre son rôle dans la suite.

Que nous réserve Prey 2 ?

L’intrigue de Prey 2 reste un mystère. Cependant, le retour probable de Naru suggère une suite directe. Il est également possible que l’acteur Dane DiLiegro, qui a joué le Predator dans Prey, revienne dans Prey 2.