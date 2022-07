Présentation de la Thunder Charge à 180 W de Infinix

Infinix dévoile sa Thunder Charge à 180 W, un système relativement simple, mais très efficient.

Avec nos batteries de smartphone qui sont, peu ou prou, limitées à 5 000 mAh pour des raisons de taille et de fabrication, le seul levier à disposition des fabricants de smartphones, reste de proposer une recharge plus rapide. C’est précisément ce que font de nombreuses à l’heure actuelle, y compris Infinix. Voici sa dernière innovation.

Infinix dévoile sa Thunder Charge à 180 W

Si vous nous lisez régulièrement, vous savez peut-être que Infinix avait fait la démonstration de son chargeur rapide à 160 W avec un concept phone l’année dernière. La Thunder Charge est encore meilleure et plus efficiente. Selon l’entreprise, ce nouveau système est efficient à 99 %, ce qui signifie que moins d’énergie est générée pendant l’opération à cet impressionnant niveau de puissance.

L’astuce, ici, est d’utiliser deux batteries qui peuvent être rechargées à 90 W. Ainsi, la recharge en parallèle des deux fait comme si l’on n’avait qu’une seule batterie qui se rechargeait à 180 W. Le concept est utilisé depuis quelque temps, mais s’améliore sensiblement ces derniers temps, principalement sous l’impulsion de fabricants chinois.

Un système relativement simple, mais très efficient

Pour profiter de cette recharge ultra-rapide, il faut un câble USB-C de grande qualité, et Infinix permet de contrôler tout cela via une micropuce intégrée directement dans le câble. C’est une approche très similaire à ce que fait Apple, la méthode est donc éprouvée. Espérons simplement que ces câbles ne seront pas trop onéreux. On sait par exemple que ces micropuces permettent actuellement à Apple de réaliser une énorme marge, selon certains analystes.

Si vous n’avez pas un câble certifié, ce système de recharge ressemblera à un standard USB-PD, limité à “seulement” 60 ou 100 W.

Bien évidemment, une telle recharge ultra-rapide génèrera de la chaleur et Infinix explique avoir mis en place pas moins de 20 capteurs et un logiciel pour surveiller constamment la température et empêcher la surchauffe. Ce système maintiendra le tout à la température relativement froide de 43 °C, pour assurer un bon ratio entre vitesse de recharge et longévité.

La bonne nouvelle, c’est que la Thunder Charge devrait être intégrée dans des smartphones du commerce dès le second semestre 2022.