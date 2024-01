Présentation de la fonctionnalité de protection de la batterie de Samsung. Une nouveauté qui devrait être disponible avec les Galaxy S24.

Samsung ajoute une nouvelle fonctionnalité visant à améliorer la longévité des batteries dans ses smartphones. Cette dernière est en cours de test dans la dernière version de One UI 6 basée sur Android 14, mais n’est active que chez un petit nombre d’utilisateurs. Baptisée protection de la batterie, cette fonction permet aux utilisateurs de choisir entre trois stratégies pour recharger leur batterie, avec pour objectif ultime de ralentir la dégradation chimique et augmenter ainsi la durée de vie de la batterie.

Présentation de la fonctionnalité de protection de la batterie de Samsung

C’est quelque chose de très important parce que les batteries de nos smartphones ne peuvent encaisser qu’un nombre limité de cycles de charge-décharge avant que ses composants chimiques n’entament leur cycle naturel de dégradation. Lorsque cela arrive, la batterie perd, avec le temps, sa capacité de rétention de la charge. En conséquence, le téléphone dure moins longtemps sur une seule charge, et la situation s’aggrave au fil du temps.

Samsung et d’autres fabricants, comme OnePlus et Apple, ont proposé un système de charge optimisé venant limiter la casse. Cette dernière fonctionnalité de One UI ajoute davantage de flexibilité à l’ensemble en proposant trois configurations pour contrôler le comportement de la recharge.

Ces trois options de protection de la batterie sont les suivantes : basique, adaptable et maximale, chacune avec ses propres restrictions. L’option de protection maximale est la plus proactive. Une fois activée, elle bloque le processus de recharge dès que le niveau de charge de la batterie atteint les 80 %. De plus, le téléphone ne commence à se recharger que lorsque le pourcentage de batterie restant passe sous les 80 %.

L’option intermédiaire est celle dite adaptable. Elle prend en considération votre manière d’utiliser votre smartphone pour ajuster la vitesse de recharge. Cette option est adaptée à celles et ceux qui ont l’habitude de brancher leur téléphone toute la nuit, par exemple. Activer cette stratégie arrête la recharge aux 80 %, puis, selon l’heure de lever de la personne, la recharge reprend pour remplir le reste.

Une nouveauté qui devrait être disponible avec les Galaxy S24

La dernière option est la basique. Elle vient couper l’alimentation dès que le niveau de batterie atteint le 100 %. Ensuite, alors que le téléphone perd de la batterie, à cause de ces activités en arrière-plan, et que le niveau tombe à 95 %, la charge reprend jusqu’à totalité.

Cette fonctionnalité, comme dit plus haut, n’est pas accessible à tous les utilisateurs à l’heure d’écrire ces lignes. Selon SamMobile, elle pourrait arriver avec le lancement des Galaxy S24, qui est imminent. Et pendant cette phase de test, cette protection de la batterie n’est pas totalement fonctionnelle.

Si vous ne le savez pas, sachez que nombre d’autres paramètres système peuvent être modifiés pour optimiser vos sessions de recharge. Pour commencer, réduisez la durée d’extinction de l’écran, définissez des plages d’heure pour l’écran always-on et les modes d’économie d’énergie et activer le thème sombre. Samsung offre aussi la possibilité de réduire la résolution de l’écran ainsi que le taux de rafraîchissement de l’écran, ce qui permet d’obtenir davantage d’heures d’activité sur une charge complète.