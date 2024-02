Premières images époustouflantes de l’atterrisseur lunaire d’Intuitive Machines

Le vaisseau spatial devrait tenter d'atterrir le 22 février.

Jeudi dernier, un événement monumental a eu lieu : Odysseus, l’atterrisseur lunaire d’Intuitive Machines, a décollé sans encombre pour la lune. Ce n’est pas tout, il a réussi à saisir quelques images spectaculaires de notre planète lors de sa progression.

La société a partagé la première série d’images de la mission IM-1 sur X, confirmant que l’engin spatial est “en excellente santé“. Parmi les clichés, on trouve un aperçu de la Terre, quelques selfies partiels de l’atterrisseur lunaire et même la seconde étape du Falcon 9 de SpaceX s’éloignant après la séparation.

Intuitive Machines successfully transmitted its first IM-1 mission images to Earth on February 16, 2024. The images were captured shortly after separation from @SpaceX's second stage on Intuitive Machines’ first journey to the Moon under @NASA's CLPS initiative. pic.twitter.com/9LccL6q5tF

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 17, 2024