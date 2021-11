Power On : The Story of Xbox, une série documentaire sur la création de la marque au X vert

Quatre joueurs, une idée et un pari d’un milliard de dollars.

Racontée par l’équipe qui l’a vécue, notamment composée de Kevin Bachus, Seamus Blackley et Ted Hase, Power On : The Story of Xbox est une série documentaire qui revient sur les origines de Xbox, alors qu’il ne s’agissait que d’un projet de cœur de quelques joueurs au sein de Microsoft, ainsi que les générations suivantes, en livrant des détails inédits sur les plus grands défis de l’éditeur américain, comme le tant redouté Red Ring of Death (ou RRoD, une panne qui se solde par l’allumage en rouge du voyant lumineux de mise sous tension des Xbox 360).

Un trailer pour Power On : The Story of Xbox

Les six épisodes de Power On : The Story of Xbox seront disponibles à partir du 13 décembre prochain sur différentes plateformes comme Roku, IMDb TV, YouTube, Redbox et le Microsoft Store. A noter qu’une avant-première exclusive sera accessible un jour avant pour ceux qui sont inscrits au FanFest Xbox.