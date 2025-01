Pourquoi TikTok pourrait être interdit aux États-Unis ?

Les tensions entre les États-Unis et la Chine mettent en péril l’avenir de TikTok outre-Atlantique.

Tl;dr Les États-Unis accusent TikTok et sa maison-mère ByteDance de liens avec le gouvernement chinois, craignant un accès à des données sensibles des utilisateurs.

Une éventuelle interdiction empêcherait l’accès à TikTok via les app stores, impactant des millions d’utilisateurs et des entreprises.

TikTok conteste la loi en justice, tandis que des négociations politiques, notamment avec Donald Trump, pourraient offrir une issue.

Des accusations de liens avec le gouvernement chinois

Les autorités américaines accusent ByteDance, la société mère de TikTok basée en Chine, d’être influencée par le gouvernement de Pékin. Elles craignent que les données des 170 millions d’utilisateurs américains puissent être transmises aux autorités chinoises, mettant en danger la sécurité nationale. En avril 2024, une loi a été promulguée, exigeant que ByteDance vende TikTok à un acheteur approuvé par les États-Unis avant janvier 2025, sous peine d’interdiction. ByteDance nie ces accusations et dénonce des mesures disproportionnées basées sur des spéculations.

Une interdiction, quelles conséquences ?

Si TikTok est interdit, les magasins d’applications comme l’App Store et Google Play devront retirer l’application, empêchant les nouveaux utilisateurs de la télécharger et bloquant les mises à jour pour les actuels. Une telle mesure limiterait considérablement l’accès à la plateforme, rendant son usage obsolète à terme. Cette décision s’inscrit dans une politique plus large visant à restreindre les technologies associées aux pays jugés adversaires, notamment la Chine, la Russie et l’Iran. Cette perspective suscite des inquiétudes pour les créateurs de contenu et les entreprises qui dépendent de TikTok pour leur visibilité et leurs revenus.

Une bataille juridique et politique

ByteDance et TikTok ont intenté plusieurs recours en justice, qualifiant l’interdiction d’ »inconstitutionnelle » et menaçante pour la liberté d’expression. La Cour suprême des États-Unis a décidé d’examiner ces arguments mais n’a pas bloqué la loi en attendant. Fait surprenant, Donald Trump, réélu président, a exprimé son opposition à une interdiction immédiate. Il a rencontré le PDG de TikTok en décembre 2024 et a affirmé vouloir résoudre la question politiquement, offrant un espoir aux opposants de la loi.

Une problématique globale

TikTok est déjà interdit en Inde, ainsi que dans plusieurs pays comme l’Iran et l’Afghanistan. En Europe, la Commission européenne et des gouvernements nationaux ont interdit l’application sur les appareils professionnels pour des raisons de sécurité. Ces mesures reflètent des préoccupations croissantes concernant la collecte massive de données par TikTok, même si d’autres plateformes comme Facebook et Instagram adoptent des pratiques similaires. Cette affaire illustre les enjeux mondiaux liés à la protection des données et à la cybersouveraineté dans un contexte de rivalité géopolitique accrue.