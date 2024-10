Les européens ont un nouveau moyen de contestation des décisions de modération de contenu sur Facebook, YouTube et TikTok

Un nouveau Centre d'Appel commencera à recevoir des plaintes plus tard cette année.

Tl;dr Un nouveau centre d’appels pour résoudre les litiges liés à la modération de contenu sur Facebook, TikTok et YouTube sera bientôt disponible pour les résidents de l’Union européenne.

L’initiative est similaire au Conseil de surveillance de Meta et est facilitée par le Digital Services Act (DSA) de l’Europe.

Le centre d’appels commencera à fonctionner fin 2024 et nécessitera un « frais nominal » qui sera remboursé si l’appel est jugé en faveur de l’utilisateur.

Un nouveau recours pour les utilisateurs de réseaux sociaux

Une nouvelle initiative apporte un nouvel espoir aux résidents de l’Union européenne qui rencontrent des litiges sur les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, TikTok et YouTube. Un nouveau centre d’appels, certifié par les régulateurs irlandais, sera bientôt mis en place pour recevoir les plaintes concernant les décisions de modération de contenu.

Ce concept n’est pas sans rappeler le Conseil de Surveillance de Meta, qui intervient sur les décisions de modération de contenu à travers Facebook, Instagram et Threads. Si Meta a longtemps encouragé les autres entreprises de médias sociaux à utiliser son Conseil de Surveillance, peu d’entre elles ont été incitées à le faire. Cependant, l’Acte des Services Numériques (DSA) de l’Europe a modifié ce calcul en permettant la création d’organismes de Résolution des Litiges Hors Tribunal (ODS).

Malgré son indépendance, le nouveau centre d’appels entretient des liens étroits avec le Conseil de Surveillance de Meta. Thomas Hughes, ancien PDG de l’administration du Conseil de Surveillance, dirigera le nouveau centre d’appels. De plus, les premiers administrateurs non exécutifs du centre d’appels sont également administrateurs du Conseil de Surveillance.

En service fin 2024

Le centre d’appels prévoit d’être opérationnel « fin 2024« , date à laquelle les particuliers et les organisations pourront demander des appels via son site web. Les utilisateurs souhaitant faire appel d’une décision de modération devront payer un « frais nominal » qui leur sera remboursé si le groupe se prononce en leur faveur. Cependant, la portée de ce processus et le nombre de cas que le groupe pourra traiter restent incertains.

En somme, ce nouveau centre d’appels pourrait permettre une plus grande visibilité des problématiques de modération de contenu et offrir un nouvel espoir aux utilisateurs de voir leur situation reconsidérée.