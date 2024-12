Un décret anti-TikTok : la guerre des données continue aux États-Unis

Les utilisateurs de TikTok aux États-Unis risquent de voir l'application de partage de vidéos disparaitre en janvier 2025.

La loi et les préoccupations des politiciens

Les États-Unis s’apprêtent à interdire TikTok à partir de mi-janvier 2024, après qu’un tribunal américain a rejeté la demande de l’entreprise de modifier la décision. Cette loi est soutenue par des politiciens des deux grands partis politiques, qui estiment que l’application représente un risque pour la sécurité des données personnelles des utilisateurs. La principale crainte réside dans la possibilité que le gouvernement chinois puisse accéder à ces données via ByteDance, la société mère de TikTok. Bien que cette accusation soit fermement rejetée par ByteDance, les législateurs américains restent préoccupés. La loi prévoit que TikTok devra vendre l’application à une entreprise non chinoise ou cesser de fonctionner aux États-Unis d’ici janvier 2025. Cette décision est le reflet d’une méfiance croissante envers les entreprises technologiques chinoises.

La réponse de TikTok et la bataille juridique

Face à cette législation, TikTok a décidé de porter l’affaire devant les tribunaux. L’entreprise argue que l’interdiction violerait la liberté d’expression des utilisateurs américains, qui utilisent l’application pour partager des vidéos et interagir avec des contenus divers. TikTok conteste également l’idée que ses liens avec la Chine représentent un risque réel. Malgré la décision défavorable du tribunal, la société n’abandonne pas la bataille. Elle prévoit maintenant de soumettre l’affaire à la Cour suprême des États-Unis, l’instance judiciaire la plus haute du pays. TikTok espère que cette cour pourra renverser la décision et empêcher la mise en œuvre de l’interdiction prévue. Ce recours témoigne de l’importance de l’enjeu pour TikTok, qui compte des millions d’utilisateurs aux États-Unis.

L’influence de Donald Trump sur le dossier TikTok

La situation autour de TikTok n’est pas nouvelle. L’ancien président Donald Trump avait déjà tenté, en 2020, de forcer TikTok à se vendre ou à fermer ses portes aux États-Unis. Donald Trump avait exprimé de vives inquiétudes concernant les risques de sécurité nationale liés à l’application, incitant à des négociations pour céder TikTok à une entreprise américaine. Cependant, malgré ces menaces, un accord avait été trouvé à l’époque pour maintenir l’application en activité. Avec l’arrivée de Donald Trump à la présidence en janvier 2025, certains se demandent si sa position sur TikTok pourrait évoluer. Bien qu’il ait exprimé, pendant la campagne électorale, qu’il ne soutiendrait pas une interdiction totale, la législation en cours pourrait forcer une décision avant même son investiture.

L’impact de l’interdiction pour TikTok et ses utilisateurs

Si la loi entre en vigueur, elle aura des conséquences majeures pour TikTok et ses utilisateurs américains. L’application, qui est l’une des plus populaires dans le pays, pourrait perdre une grande partie de son public et ses revenus publicitaires. De plus, la fermeture de TikTok aux États-Unis pourrait ouvrir la voie à de nouvelles lois sur la régulation des applications étrangères et de la cybersécurité. Pour les millions d’utilisateurs qui comptent sur TikTok pour leurs créations et leurs interactions sociales, cela représenterait une perte importante. Certains utilisateurs et influenceurs pourraient se tourner vers d’autres plateformes sociales, mais rien ne garantit que ces alternatives puissent offrir la même expérience. Le dossier TikTok continue d’évoluer et pourrait changer radicalement le paysage des réseaux sociaux aux États-Unis.