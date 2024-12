TikTok se rapproche d’une interdiction aux États-Unis

La justice américaine a donné raison au gouvernement, validant une loi qui pourrait entraîner le bannissement de TikTok aux États-Unis si la plateforme n'est pas vendue d’ici janvier 2025.

Tl;dr Un tribunal américain a validé une loi menaçant l’interdiction de TikTok aux États-Unis si la plateforme n’est pas vendue avant janvier 2025.

Le gouvernement américain justifie cette loi par des préoccupations de sécurité nationale, liées à l’influence de la Chine sur la plateforme.

TikTok et ses partisans dénoncent la décision, affirmant qu’elle viole la liberté d’expression et pourrait nuire à des millions d’utilisateurs.

Un coup dur pour TikTok

TikTok a perdu sa bataille juridique contre une loi qui pourrait interdire l’application aux États-Unis. Le tribunal a rejeté l’argument de TikTok selon lequel cette loi enfreindrait la Constitution américaine, notamment le premier et le cinquième amendement. Cette décision signifie que, si TikTok ne parvient pas à convaincre sa maison mère, ByteDance, de vendre la plateforme ou à trouver un acheteur, un ban pourrait entrer en vigueur dès le 19 janvier 2025. A partir de cette date, les magasins d’applications américains pourraient être lourdement sanctionnés s’ils continuent de proposer TikTok, sauf si une prolongation de la date limite est accordée par Joe Biden.

Le bras de fer avec le gouvernement américain

Le gouvernement américain considère TikTok comme un risque pour la sécurité nationale, notamment en raison de ses liens avec la Chine. Les autorités s’inquiètent de la possibilité que ByteDance partage des données utilisateurs avec le gouvernement chinois ou qu’il utilise l’algorithme de l’application pour diffuser de la propagande. TikTok, pour sa part, a contesté ces accusations et a proposé des solutions pour apaiser les craintes de surveillance. Toutefois, les juges ont estimé que les préoccupations sécuritaires justifiaient la législation et que la loi ne violait pas la liberté d’expression des utilisateurs américains.

Les conséquences pour les créateurs de contenu et les petites entreprises

Si TikTok est effectivement banni, cela pourrait avoir des conséquences considérables pour les créateurs de contenu et les petites entreprises qui dépendent de la plateforme pour leur visibilité et leurs revenus. Des analystes prévoient que des concurrents comme Meta, YouTube et Snapchat pourraient en bénéficier, mais cette interdiction bouleverserait le paysage des réseaux sociaux. TikTok compte plus de 170 millions d’utilisateurs aux États-Unis, et une fermeture de la plateforme toucherait également des millions de créateurs, qui risquent de perdre une partie importante de leur audience et de leurs revenus.

Un futur incertain pour TikTok

Les partisans de TikTok, y compris l’ACLU (American Civil Liberties Union ou Union américaine pour les libertés civiles), ont dénoncé la décision comme une violation des droits à la liberté d’expression des utilisateurs américains. D’autres ont changé de position sur le sujet, indiquant qu’un bannissement ne ferait que favoriser ses rivaux comme Meta. Si TikTok ne parvient pas à inverser la décision en faisant appel devant la Cour suprême, l’interdiction pourrait entrer en vigueur sous le mandat du président élu Donald Trump, qui avait déjà cherché à bannir la plateforme lors de son précédent mandat. L’avenir de TikTok aux États-Unis demeure incertain.