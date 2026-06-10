Pourquoi The Boys attise aussi la jalousie chez des acteurs Marvel

La liberté de ton de The Boys ferait des envieux jusque chez les acteurs de super-héros plus balisés. Erin Moriarty explique pourquoi.

En bref Des acteurs Marvel envieraient la liberté de The Boys

Erin Moriarty parle de catharsis politique et sociale

Amazon a maintenu un final très sensible

La jalousie dont parle Erin Moriarty dit surtout une chose, tous les super-héros n’ont pas la même liberté. D’un côté, des franchises massives qui protègent leur image. De l’autre, The Boys, série capable d’aller très loin dans la violence, le langage et le commentaire social.

Ce que des acteurs envient vraiment à The Boys

Dans un entretien accordé à The Hollywood Reporter alors que la saison 5 approche et que la série touche à sa fin, l’interprète de Starlight explique que des comédiens venus d’autres projets super-héroïques lui ont bien confié leur envie. Pas seulement parce que The Boys choque plus que les autres, mais parce que la série leur paraît plus connectée à l’époque.

Elle raconte que certains lui disent vouloir cette forme de défouloir que le casting de The Boys a la chance de connaître face à l’actualité. En français, sa formule donne quelque chose comme « Ils me disent aussi qu’ils veulent la catharsis que nous, les acteurs de The Boys, avons la chance de vivre quand il s’agit d’aborder des sujets d’actualité ». Et elle ajoute, en substance, que d’autres lui confient rêver d’une série qui ne soit pas seulement pensée pour le genre, mais qui traite aussi de ce que tout le monde observe et ressent avec malaise.

Ce n’est pas anodin. Dans The Boys, même une héroïne comme Starlight n’a rien d’une mascotte lisse à la Marvel ou DC.

Marvel et DC, des univers plus cadrés

Moriarty connaît d’ailleurs un peu l’autre versant du décor, elle a joué auparavant dans Jessica Jones, côté Marvel. Son constat rejoint une réalité industrielle assez simple, quand Disney ou Warner Bros. portent des marques à plusieurs milliards, la prise de risque a vite un plafond.

Même lorsqu’un film comme Joker tente autre chose, il y a des limites. L’exemple cité est parlant, Kevin Feige avait essayé de dissuader James Gunn d’utiliser le mot en F dans Guardians of the Galaxy Vol. 3. Un seul mot. Bref, on voit le cadre.

L’exemple qui résume tout en saison 4

Le cas le plus parlant reste le final de la saison 4. Erin Moriarty y jouait deux personnages, Annie et un métamorphe. Ce double incarnait une tentative d’assassinat contre le président élu, Robert Singer, joué par Jim Beaver.

Sauf que l’épisode, initialement intitulé Assassination Run, devait être diffusé cinq jours après la tentative d’assassinat contre Donald Trump, le 13 juillet 2024. L’actrice précise pourtant que l’épisode avait été tourné un an avant sa diffusion. Amazon a donc changé le titre pour le très neutre Season Four Finale, mais n’a pas retiré l’épisode.

Et c’est là que The Boys marque sa différence. Beaucoup imaginent facilement Disney, Warner Bros. ou un autre grand groupe remiser un épisode pareil. Amazon, lui, l’a maintenu. La série est toujours disponible sur Prime Video. À moyen terme, c’est peut-être ça le vrai sujet, le public regarde encore des super-héros, oui, mais il semble attendre autre chose qu’un univers sous cloche.