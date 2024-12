La fin de The Boys après la saison 5 était prévue depuis le début

La star principale de The Boys révèle qu'il a toujours été question de conclure la série télévisée avec la cinquième saison.

Tl;dr La série The Boys se terminera à la saison 5.

La décision vient du créateur de la série, Eric Kripke.

Plusieurs spin-offs de l’univers The Boys sont en développement.

La fin approche pour The Boys

La série la plus sanglante d’Amazon, The Boys, voit sa fin approcher. En effet, il a été annoncé que la série se terminerait à l’issue de sa cinquième saison. Jack Quaid, qui interprète Hughie Campbell dans la série, a récemment révélé qu’il était au courant de cette conclusion planifiée depuis un certain temps.

Une fin sur leurs propres termes

Quaid a confié à The Hollywood Reporter : « Je pense qu’il est bon que nous terminions à la saison cinq car nous terminons à nos propres conditions ». Ce n’est pas comme si la série avait été annulée et qu’ils essayaient de faire rapidement une saison qui donne une impression de finalité. Cette intention de clore la série à la cinquième saison a toujours été celle du créateur de la série, et Quaid en était conscient depuis un certain temps.

Une décision mûrement réfléchie

La décision de conclure la série après cinq saisons vient directement du créateur de la série, Eric Kripke. Il a annoncé la nouvelle juste avant la première de trois épisodes de la quatrième saison. Kripke a fait part de cette révélation en postant sur X une page de script censurée du final de la quatrième saison avec le message : « Rendez-vous pour notre dernière saison, MOTHERF—RS! »

« Dès le début, je voulais conclure vers la saison cinq », a expliqué Kripke en juin dernier. « Et puis je dirais que les plans se sont vraiment concrétisés il y a quelques années. Je pense que nous étions probablement en train de faire la saison trois, donc cela aurait pu être il y a trois ou quatre ans que nous le savions toujours ».

Des spin-offs à venir

La série suit des vigilants menés par Billy Butcher qui luttent contre des super-héros corrompus, en particulier le fasciste Homelander. Leur conflit découle de racines profondément personnelles, Homelander étant soupçonné d’avoir violé la femme de Butcher, ce qui a conduit à un bébé supe qui a tué accidentellement sa mère en essayant de la protéger. Alors que Quaid laisse entendre que la dernière saison sera « très chaotique » et suppose que « beaucoup d’entre nous vont probablement mourir », les fans peuvent se consoler en sachant que l’univers de The Boys continuera à travers divers spin-offs, dont le récemment lancé Gen V, la série animée Diabolical, et plusieurs projets en développement.

Les quatre premières saisons de The Boys sont actuellement disponibles en streaming sur Prime Video.