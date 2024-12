Tout ce qu’on sait jusqu’à présent sur la saison 2 de Gen V

La saison 2 de la sérié télévisée Gen V est en préparation et les fans sont déjà impatients de découvrir ce qui les attend.

Tl;dr La saison 2 de Gen V promet d’être aussi folle, satirique et décalée que la première saison du spin-off de The Boys.

L’univers de The Boys continue à se développer, avec d’autres projets prévus après la fin de la série principale.

La saison 2 de Gen V a officiellement achevé son tournage.

Une saison 2 confirmée

Après le succès fulgurant de la première saison sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, il n’était que naturel que la série Gen V obtienne une suite. Les créateurs ont annoncé avec enthousiasme qu’ils étaient ravis de continuer l’aventure, exprimant leur plaisir de travailler sur des personnages et des histoires qu’ils adorent. D’ores et déjà, ils laissent entendre que la saison 2 sera aussi folle que la première, si ce n’est plus. Les fans peuvent s’attendre à une saison pleine de retournements de situation, de moments émouvants, de satire et, bien entendu, de scènes totalement débridées, à l’image de The Boys et de son univers déjanté.

Une suite fidèle à l’univers de The Boys

Gen V n’est pas juste une série dérivée, elle s’inscrit dans un univers déjà bien établi par The Boys. En évoquant la saison 2, les créateurs de la série ont clairement annoncé qu’ils allaient continuer dans la lignée de leur univers, avec la même audace et le même esprit. Si les personnages de Gen V n’ont pas les mêmes pouvoirs ou ambitions que ceux de The Boys, l’esprit décalé et l’humour noir seront toujours présents. La série continuera d’explorer des thèmes de corruption et de pouvoir tout en offrant une expérience aussi extrême que celle de la série principale, avec des scènes absurdes et choquantes, comme des moments de Herogasm ou d’autres éléments encore plus fous.

Le « Vought Cinematic Universe » continue

Si la fin de The Boys approche avec la saison 5, cela ne signifie pas que l’univers de Vought est destiné à disparaître. Eric Kripke, créateur de The Boys, a affirmé que même si l’histoire de Butcher et Homelander touche à sa fin, d’autres récits dans le Vought Cinematic Universe (VCU) peuvent continuer, notamment avec la série télévisée Gen V. Eric Kripke a exprimé son espoir que Gen V puisse perdurer, en ajoutant que d’autres projets liés à cet univers seraient également explorés. Le potentiel pour de nouvelles histoires, aussi déjantées et perverties que celles des précédentes séries, semble infini. Les fans de l’univers de Vought peuvent donc se réjouir de voir d’autres projets naître après la fin de The Boys.

Un tournage déjà terminé

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là : la production de la saison 2 de Gen V est officiellement terminée. En octobre 2024, l’acteur Derek Luh a annoncé sur Instagram que le tournage était enfin bouclé, partageant des photos en coulisses pour marquer la fin de cette étape cruciale. Les fans peuvent maintenant se préparer à un contenu finalisé et prêt à captiver une nouvelle fois l’audience avec des événements toujours plus fous. Bien que la date de diffusion exacte ne soit pas encore annoncée, il est clair que la saison 2 arrivera dans un avenir proche, probablement dans la foulée de la fin de The Boys.