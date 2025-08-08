Une annonce majeure concernant le préquel de The Boys avec Jensen Ackles ravit les fans

La série dérivée de The Boys portée par Jensen Ackles vient de bénéficier d’une avancée majeure dans son développement. Cette évolution prometteuse devrait susciter l’enthousiasme des fans impatients de découvrir cet univers étendu.

Tl;dr Quatre nouveaux acteurs rejoignent Vought Rising .

. La série préquelle se déroule dans les années 1950.

The Boys touche à sa fin, l’univers s’étend.

Un univers en pleine expansion pour Prime Video

Alors que la cinquième et ultime saison de The Boys s’apprête à tirer sa révérence sur Prime Video, la plateforme ne compte visiblement pas abandonner de sitôt l’univers déjanté imaginé par Garth Ennis et Darick Robertson. Après le succès retentissant du show principal – rappelons que le dernier chapitre a décroché un impressionnant 92 % de critiques positives sur Rotten Tomatoes –, l’heure est venue d’approfondir les origines de ces super-héros pas comme les autres.

Vought Rising : retour aux sources et nouveaux visages

C’est donc dans ce contexte qu’arrive la préquelle très attendue, baptisée Vought Rising. Attendue comme un « twisted murder mystery », cette nouvelle série plongera les spectateurs dans l’Amérique des années 1950, époque où Soldier Boy, incarné par Jensen Ackles, entamait ses premières frasques sous la houlette de la toute-puissante Vought. L’acteur retrouvera d’ailleurs sa partenaire de jeu, Aya Cash, qui reprendra son rôle de Stormfront. À leurs côtés, on découvrira quatre nouveaux noms : Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri et Brian J. Smith. Tous viennent d’horizons variés (Sense8, The Bear, etc.), une façon sans doute d’insuffler du sang neuf à la franchise.

Mystère sur les personnages et production imminente

Si le casting s’étoffe donc, les détails concernant leurs rôles restent soigneusement gardés secrets par l’équipe créative menée par le showrunner Paul Grellong. On sait seulement que deux autres acteurs, Will Hochman et Elizabeth Posey, seront également de la partie comme réguliers. Par ailleurs, la présence probable du personnage Bombsight, aperçu dans la saison finale de The Boys, suscite déjà bien des spéculations parmi les fans avertis.

L’après-The Boys: diversification tous azimuts

Cette expansion ne s’arrête pas là : outre la série animée The Boys: Diabolical, le spin-off étudiant Gen V – dont une saison 2 est prévue pour septembre –, ou encore le projet en cours autour de The Boys: Mexico, tout indique que l’univers dystopique initié en 2019 n’a pas dit son dernier mot. Difficile dès lors d’ignorer cet engouement persistant pour des antihéros aussi fascinants que dérangeants.

À noter enfin : le tournage de Vought Rising débute ce mois-ci, sans date précise annoncée. L’impatience monte chez les fans qui espèrent découvrir bientôt comment tout a commencé… avant même la dernière salve explosive de leur série phare.