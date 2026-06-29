Pourquoi Starfleet Academy a sombré avant même de trouver son public

En bref Robert Picardo accuse Paramount d’avoir abandonné la série

Starfleet Academy était difficile à trouver sur Paramount+

La franchise Star Trek n’a plus d’avenir clair

Le plus frappant, dans cette histoire, n’est même pas l’annulation. C’est qu’une partie du public n’arrivait apparemment pas à trouver Star Trek: Starfleet Academy sur Paramount+, sa propre plateforme.

À SpaceCon, Robert Picardo, qui joue le Docteur dans la série, a raconté une sortie presque fantôme. L’acteur affirme que la production n’a eu droit à aucune vraie campagne de publicité. Et il résume ça sèchement, avec une phrase qui dit tout, « Nous n’avons pas eu de publicité. On ne pouvait même pas nous trouver ».

Une série invisible, même pour les abonnés

Le détail est assez brutal. Picardo explique que des proches lui demandaient où voir Starfleet Academy. Il leur répondait que c’était sur Paramount+, et eux assuraient déjà être abonnés sans réussir à la localiser. Plus étrange encore, selon lui, après l’épisode de lancement, la série aurait disparu du menu mis en avant.

Son raisonnement tient debout. Quand un service sait que vous regardez déjà du Star Trek, il pousse normalement le nouveau programme maison. Là, d’après lui, rien. Il dit simplement qu’il aurait aimé davantage de soutien.

L’audience n’explique pas tout

Officiellement, Paramount a annulé la série faute d’audience suffisante. C’est la lecture industrielle du dossier, la plus simple aussi. Mais Picardo raconte autre chose.

Il affirme que Starfleet Academy a été pensée sous l’ancien régime de CBS Paramount, puis qu’au moment où de nouveaux propriétaires ont pris la main, le projet n’a plus été soutenu au moment crucial de la sortie. En gros, la série aurait changé de contexte politique et stratégique en plein vol.

Le problème, c’est qu’une série mal exposée part déjà avec un handicap massif. Sur une plateforme, l’algorithme et la mise en avant jouent le rôle de vitrine. Si la vitrine manque, le bouche-à-oreille ne suffit pas toujours.

Entre rejet du public et stratégie floue

Le cas Starfleet Academy ne se réduit pas à la promo. La série traînait aussi une réception compliquée dès le départ. Son orientation vers un public plus jeune a crispé une partie des fans, sans doute parce qu’elle cherchait à recruter une nouvelle génération. Il y avait aussi son approche plus inclusive dans le casting et les intrigues, qui lui aurait valu, selon ce récit, une hostilité très forte.

Les notes montrent d’ailleurs un écart net, avec 85 % côté critiques sur Rotten Tomatoes, contre 52 % côté public. Résultat ? Une série prise entre rejet bruyant et soutien tiède de son studio.

Et derrière ce cas précis, il y a plus large. Avec la fin annoncée de Strange New Worlds et Legacy qui reste au stade du mirage, il n’y a actuellement aucun nouveau Star Trek en vue. Pour une franchise de ce poids, ce silence commence quand même à dire quelque chose sur la manière dont Paramount gère ses univers à moyen terme.