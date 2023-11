Pourquoi Real Steel 2 n’a-t-il jamais vu le jour ?

En 2011, malgré le succès commercial du film "Real Steel" avec Hugh Jackman et une distribution étoilée, Shawn Levy a expliqué pourquoi il n'y a jamais eu de suite. Vous vous demandez pourquoi ?

Le film Real Steel, malgré son succès commercial et des critiques plutôt positives, n’a jamais eu de suite. Ce film met en scène l’ancien boxeur Charlie Kenton, interprété par Hugh Jackman, qui traverse une période difficile. Dans un futur où les humains sont remplacés par des robots sur les rings de boxe, Charlie tente d’échapper à une dette de jeu tout en renouant avec son fils.

Si le scénario centré autour d’un père défaillant qui trouve un nouveau sens à sa vie grâce à son fils perdu de vue peut sembler cliché, l’ajout de robots boxeurs a fait de Real Steel un grand succès au box-office. Avec la résurgence de sa popularité suite à sa sortie sur Netflix, une suite pourrait être envisagée, même après 12 ans depuis sa sortie en salle. Cependant, pour que cela se produise, il faudrait que les acteurs et le réalisateur du film soient impliqués.

Lors d’une interview en 2022, le réalisateur de Real Steel, Shawn Levy, a expliqué pourquoi il n’y a pas eu de suite à ce film. Selon lui, il ne souhaite pas réaliser de suite qui ne serait pas à la hauteur du premier film. De plus, Dakota Goyo, qui incarnait le fils pré-adolescent de Charlie, s’est retiré du métier d’acteur. Ils devraient donc le remplacer pour continuer l’histoire.

On en pense quoi ?

Il est clair que le refus de réaliser des suites médiocres est à la fois admirable et rare dans l’industrie cinématographique actuelle. C’est d’autant plus vrai lorsque l’on considère le potentiel de Real Steel pour une suite ou même un univers étendu, comme le suggère l’acteur Anthony Mackie. Cependant, la décision de préserver l’héritage du film est tout aussi valide et louable. La série Real Steel sur Disney+ pourrait être une excellente alternative pour continuer l’histoire tout en respectant l’intégrité du film original.