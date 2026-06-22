Pourquoi Matthew McConaughey a raté le rôle de Jack dans Titanic

Matthew McConaughey pensait tenir le rôle principal de Titanic. Un récit de producteur raconte pourtant l’inverse, avec un accent texan au centre du raté.

McConaughey croyait avoir décroché Titanic

Un producteur raconte un screen test raté

L’accent texan revient au centre du dossier

Ce qui frappe ici, ce n’est pas seulement le rôle perdu. C’est l’écart entre ce que Matthew McConaughey pensait avoir vécu et ce que raconte, noir sur blanc, un des producteurs de Titanic. Dans Hollywood, ce genre de décalage dit souvent autant sur le casting que sur le film lui-même.

Deux versions d’une même audition

Invité en 2021 dans le podcast de Rob Lowe, McConaughey expliquait qu’il était allé assez loin pour lire avec Kate Winslet lors d’un véritable screen test, donc une audition filmée, pas un simple essai en salle. D’après lui, James Cameron restait mesuré, mais les producteurs, eux, semblaient emballés. Il racontait être sorti avec des félicitations, presque des accolades, au point de repartir convaincu d’avoir le rôle de Jack Dawson.

Sauf qu’une autre version existe. Et elle vient de Jon Landau, producteur de Titanic, dans ses mémoires publiées après sa mort, The Bigger Picture: My Blockbuster Life et Lessons Learned Along the Way, avec une préface de Cameron. Là, l’audition n’a rien d’un quasi-triomphe.

L’accent texan, détail de jeu ou vrai frein

Dans le récit de Landau, l’enjeu du test avec Winslet était d’abord la chimie à l’écran. Il expliquait qu’il ne s’agissait pas seulement de voir comment deux acteurs passent à l’image, mais comment ils interagissent. Il notait que Winslet avait apprécié la présence et le charme de McConaughey.

Mais un détail revient, et pas un petit. L’acteur aurait joué la scène avec son accent texan. Cameron lui aurait alors demandé une autre version. Selon Landau, McConaughey aurait répondu, en gros, que c’était déjà très bien comme ça. Traduction littérale du souvenir rapporté par le producteur, James Cameron aurait dit « C’est très bien. Maintenant, essayons autrement ». Et la réponse de l’acteur aurait fermé la porte.

Si cette scène est exacte, on comprend mieux pourquoi le rôle n’est jamais allé plus loin. Dans un film calibré au millimètre, un accent trop marqué peut casser l’illusion comme un costume mal taillé.

La rumeur qui a brouillé l’histoire

Plus tard, chez Andy Cohen, McConaughey a encore soutenu que l’audition s’était très bien passée, au point qu’il avait appelé son agent en pensant l’avoir décrochée. Il ajoutait qu’une rumeur avait circulé ensuite, selon laquelle il aurait été choisi avant de refuser. Pour lui, c’était faux.

En 2019, sur le plateau de Jimmy Fallon, Cameron a lui-même répondu à cette histoire. Il qualifiait cette version de mythe et lançait à l’acteur, avec humour, « Matthew, si tu regardes, ça va entre nous ? Ce n’était pas moi, je n’ai pas lancé cette rumeur ».

Résultat ? McConaughey n’a visiblement jamais reçu d’offre formelle pour Titanic, même s’il s’en est approché. Et ce genre d’épisode rappelle quelque chose de très concret sur la machine Hollywood : un rôle peut se jouer sur une nuance de jeu, une consigne refusée, ou un accent qu’on garde une prise de trop.