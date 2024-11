Claire Danes a refusé le rôle de Rose dans Titanic

En pleine ascension à Hollywood, Claire Danes a pourtant choisi de dire non au rôle principal dans Titanic, un film qui allait devenir une référence incontournable du cinéma.

Tl;dr Dans les années 1990, Claire Danes était une étoile montante d’Hollywood, connue pour ses rôles dans Romeo + Juliet et d’autres films prestigieux.

Elle a refusé le rôle de Rose dans Titanic, invoquant l’épuisement après un tournage exigeant au Mexique et son manque d’envie de s’investir dans un projet aussi massif.

Malgré ce choix, elle a poursuivi une carrière couronnée de succès avec des projets acclamés comme Homeland et Temple Grandin.

Une étoile montante au sommet de sa popularité

Dans les années 1990, Claire Danes s’est imposée comme une des actrices les plus prometteuses de sa génération. Après ses débuts remarqués dans Little Women, elle a enchaîné des projets ambitieux, notamment Romeo + Juliet de Baz Luhrmann, où elle jouait Juliette face à Leonardo DiCaprio. Ce rôle iconique lui a permis de gravir rapidement les échelons à Hollywood. Recherchée par les plus grands réalisateurs, Claire Danes semblait être la candidate idéale pour incarner Rose dans Titanic. Pourtant, l’actrice américaine a fait un choix inattendu, refusant ce qui allait devenir l’un des plus grands succès cinématographiques de l’histoire.

Un projet ambitieux, mais un timing délicat

Après le tournage de Romeo + Juliet, qui s’était déroulé au Mexique, Claire Danes était épuisée. Elle n’avait que 17 ans à l’époque et le rôle de Rose aurait nécessité un retour prolongé au Mexique pour un tournage intense sous la direction exigeante de James Cameron. Lors d’un entretien en 2020 dans le podcast Armchair Expert, Claire Danes a confié qu’elle ne se sentait pas prête pour un tel défi. « Je n’avais tout simplement pas l’énergie pour le faire« , a-t-elle expliqué, décrivant le poids mental et physique qu’un tel rôle aurait impliqué. Un choix courageux pour une actrice aussi jeune, qui a préféré privilégier son bien-être personnel à une opportunité potentiellement historique.

Des doutes partagés avec Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, qui était également sollicité pour Titanic, aurait lui aussi hésité à accepter le rôle de Jack Dawson. Selon Claire Danes, avec qui il restait en contact après Romeo + Juliet, il semblait initialement indécis face à l’envergure du projet. Le film, considéré à l’époque comme un pari risqué en raison de son budget colossal et de ses ambitions, représentait un défi pour les jeunes acteurs. Claire Danes se souvient d’un moment où Leonardo DiCaprio lui a confié : « Je vais le faire« , même s’il n’était pas totalement sûr de lui. Leur divergence de choix à cet instant a marqué un tournant dans leurs carrières respectives : tandis que Leonardo DiCaprio accédait à une renommée mondiale, Claire Danes poursuivait un chemin plus mesuré mais tout aussi solide.

Une carrière qui s’est affirmée autrement

Si elle a refusé d’embarquer à bord du Titanic, Claire Danes a néanmoins continué de bâtir une carrière remarquable. Ses choix artistiques, plus discrets mais réfléchis, lui ont permis de briller dans des projets salués par la critique. Elle a remporté plusieurs Emmy Awards pour son interprétation dans Temple Grandin et la série Homeland, où elle incarne un personnage complexe et nuancé. Ce refus de Titanic témoigne de sa lucidité et de sa maturité, privilégiant des projets à son rythme plutôt qu’une surexposition. Aujourd’hui encore, Claire Danes demeure une actrice respectée, prouvant que l’on peut construire une carrière durable sans succomber aux pressions hollywoodiennes.