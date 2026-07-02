En Europe, ce sont souvent des sites périphériques, anciens industriels ou éloignés des grands centres urbains, qui concentrent désormais l’attention. Près de Dublin, le campus développé par AiOnX illustre ce déplacement, dans un marché où l’électricité disponible, le foncier et le calendrier d’exécution comptent désormais davantage que le prestige d’une adresse.

L’IA cherche des mégawatts, pas une vitrine

L’une des idées les plus trompeuses sur l’économie de l’IA consiste à croire qu’elle se construit d’abord dans les quartiers emblématiques de la tech. Cette vision reste valable pour les sièges, les laboratoires ou les talents, mais beaucoup moins pour l’infrastructure. Les besoins de calcul générés par le cloud et par l’intelligence artificielle exigent avant tout des sites capables de fournir de la puissance électrique, du refroidissement, de la sécurité et des connexions réseau robustes, à des niveaux que les grandes zones technologiques traditionnelles peinent parfois à absorber.

C’est ce qui explique l’attention portée à des emplacements comme Leixlip, près de Dublin, sur le Kildare Innovation Campus. AiOnX y développe un campus hyperscale de 179 MW, dont l’intégralité a déjà trouvé preneur avant la livraison. Une première tranche de 16 MW doit entrer dans sa phase locative fin 2026, mais l’essentiel est ailleurs : un grand acteur américain du cloud a accepté de réserver l’ensemble du site, ce qui donne une mesure concrète de la tension actuelle sur les capacités disponibles.

Dans ce type d’opération, le lieu compte moins pour son aura que pour ce qu’il rend possible. Un campus hyperscale ne sert pas à afficher une présence symbolique dans une capitale technologique. Il sert à faire tourner des charges de calcul massives, de façon continue, avec des marges de sécurité industrielles élevées. L’IA ne choisit donc pas ses points d’appui comme une start-up choisit ses bureaux. Elle se fixe là où les conditions physiques et énergétiques permettent la montée en puissance.

La visibilité donnée à ce dossier a d’ailleurs été renforcée par ce papier chez Entrepreneur, qui relie le campus irlandais à l’arrivée d’un grand groupe américain du cloud. Le signal est clair : dans l’Europe de l’IA, la géographie des infrastructures ne suit pas toujours celle de la réputation technologique.

Les sites périphériques cumulent les avantages décisifs

Si l’infrastructure se déplace hors des pôles habituels, ce n’est pas par goût de la discrétion, mais parce que ces zones offrent souvent ce qui manque ailleurs. Les grands centres technologiques cumulent les contraintes. Le foncier y est plus rare, les procédures plus complexes, les tensions sur le réseau plus fortes, et la cohabitation avec d’autres usages urbains plus difficile. À mesure que les besoins en calcul augmentent, ces limites deviennent structurelles.

À l’inverse, certains sites périphériques ou reconvertis disposent d’atouts décisifs. Ils offrent de vastes emprises, un héritage industriel parfois utile, une capacité de transformation plus rapide et un environnement mieux adapté à de très grandes installations techniques. Leixlip appartient précisément à cette catégorie. Ancien site industriel, il peut aujourd’hui être repositionné comme infrastructure numérique, ce qui illustre une mutation plus large de la valeur des actifs en Europe.

Pendant longtemps, la hiérarchie des lieux s’organisait autour des capitales économiques, des sièges sociaux et des hubs d’innovation visibles. Avec l’essor de l’IA, une autre hiérarchie se dessine. Elle repose sur la possibilité de sécuriser des mégawatts, de phaser un développement sur plusieurs bâtiments et de tenir des délais compatibles avec la demande des hyperscalers. Ce ne sont plus seulement les centres les plus connus qui dominent, mais les sites les plus aptes à absorber rapidement de la capacité.

Cette reconfiguration du marché rejoint aussi la lecture portée par SWI Group et Max-Hervé George. L’enjeu n’est pas de suivre la carte classique de la tech européenne, mais d’identifier les lieux où les infrastructures critiques peuvent réellement se déployer. Dans le contexte actuel, un site capable d’aligner foncier, énergie et exécution vaut parfois davantage qu’une adresse située au cœur d’un écosystème déjà saturé.

Une logique industrielle plus qu’une logique d’image

La progression de l’IA transforme profondément la manière de penser l’infrastructure. Le sujet n’est plus seulement d’héberger des données ou des services cloud classiques, mais de répondre à une demande en calcul de plus en plus intense, alimentée par l’entraînement des modèles, l’inférence et la multiplication des usages. Cette montée en charge impose une lecture très industrielle du marché.

Dans cette logique, le campus hyperscale devient l’unité pertinente. Il permet d’agréger plusieurs phases de développement, d’anticiper des besoins futurs et de créer un environnement suffisamment puissant pour des clients mondiaux. C’est aussi ce qui distingue un projet isolé d’une véritable stratégie de plateforme. AiOnX ne se limite pas à un seul actif irlandais ; le projet s’inscrit dans un portefeuille plus large, pensé à l’échelle européenne.

Ce point est important, car les grands groupes technologiques ne cherchent pas seulement un site disponible. Ils recherchent des partenaires capables d’accompagner une montée en puissance sur plusieurs marchés, avec des standards homogènes et une lisibilité de long terme. Pour eux, l’intérêt d’un lieu comme Leixlip ne réside pas uniquement dans sa localisation irlandaise, mais dans sa place au sein d’une architecture plus vaste.

Chez SWI Group, cette lecture du marché s’inscrit dans une stratégie plus large sur les infrastructures numériques européennes, portée notamment par Max-Hervé George. Le déplacement hors des pôles habituels ne traduit pas une marginalité. Il reflète au contraire une logique d’anticipation, fondée sur la sécurisation de sites capables d’absorber les besoins croissants du cloud et de l’intelligence artificielle.

Le centre de gravité change déjà

L’Europe de l’IA ne se construit donc pas seulement dans les lieux où se concentrent les talents, les fonds et les sièges. Elle se construit aussi, et peut-être surtout, là où il est encore possible de brancher, refroidir, sécuriser et étendre des capacités massives de calcul. Ce déplacement du centre de gravité reste discret, mais il est déjà parfaitement lisible dans les arbitrages du marché.

Le cas de Leixlip montre que les pôles technologiques traditionnels ne disparaissent pas, mais qu’ils ne suffisent plus à eux seuls. L’infrastructure suit désormais une autre carte, dessinée par la disponibilité énergétique, par la rareté du foncier exploitable et par la vitesse d’exécution. Pour AiOnX, pour SWI Group et pour Max-Hervé George, cette réalité ouvre un espace stratégique clair : celui des sites européens capables de répondre, concrètement, aux besoins de la prochaine vague technologique.