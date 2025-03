OpenAI veut transformer la manière dont les entreprises automatisent leurs tâches

Avec les solutions Responses API et Agents SDK, OpenAI donne aux entreprises les moyens de créer des agents IA sur mesure.

OpenAI mise sur les agents IA pour les entreprises

OpenAI vient d’annoncer la Responses API, une suite d’outils conçue pour aider les développeurs à créer des agents IA capables de naviguer sur le web, d’explorer des fichiers d’entreprise ou encore de gérer des tâches sur des sites internet. Cette API remplace progressivement l’Assistants API, qui sera abandonnée d’ici 2026. L’objectif est clair : permettre aux entreprises d’intégrer des agents plus autonomes dans leurs services. Ces outils s’inspirent des premières expériences d’OpenAI avec ChatGPT, comme Operator (pour naviguer sur les sites) ou Deep Research (pour compiler des rapports), tout en offrant davantage de flexibilité. OpenAI veut permettre aux développeurs de créer des applications d’agents personnalisées, mieux adaptées aux besoins métiers. L’enjeu est d’accroître l’autonomie et l’utilité concrète de ces agents dans le quotidien des utilisateurs.

GPT-4o Search : des performances impressionnantes mais encore perfectibles

Au cœur de la Responses API, OpenAI propose deux nouveaux modèles d’IA : GPT-4o Search et GPT-4o Mini Search. Ces modèles, conçus pour la recherche d’informations sur le web, affichent des scores impressionnants sur le benchmark SimpleQA : 90% pour GPT-4o Search et 88% pour GPT-4o Mini Search, dépassant largement GPT-4.5 (63%). Pourtant, malgré cette précision améliorée, les problèmes de fiabilité demeurent. Les hallucinations ne sont pas éradiquées et certaines requêtes simples, comme des recherches de scores sportifs, restent parfois mal interprétées. De plus, les citations générées par ChatGPT ne sont pas toujours vérifiables. Cela montre que, même si la technologie progresse, la recherche web par IA a encore besoin de perfectionnement.

Une automatisation de tâches grâce au modèle CUA

La Responses API inclut aussi l’accès au modèle CUA (Computer-Using Agent), le moteur d’Operator. Ce modèle est capable de simuler des actions humaines sur ordinateur, comme l’utilisation de la souris ou du clavier, afin d’automatiser des tâches comme la saisie de données ou la gestion de workflows applicatifs. Pour plus de contrôle, les entreprises peuvent exécuter ce modèle localement sur leurs propres serveurs, en phase de recherche pour l’instant. Cependant, OpenAI précise que le modèle CUA n’est pas encore entièrement fiable et peut commettre des erreurs involontaires lors de l’exécution de certaines actions. Ce sont donc encore des versions préliminaires, mais qui ouvrent la voie à une automatisation plus poussée des processus métier.

Les agents IA d’OpenAI prêts à transformer le monde du travail

En parallèle de la Responses API, OpenAI met à disposition l’Agents SDK, une boîte à outils open source pour faciliter l’intégration des agents IA dans les systèmes d’entreprise. Ce SDK permet de mettre en place des garde-fous et de surveiller les activités des agents afin d’optimiser leurs performances et d’assurer leur fiabilité. C’est une étape supplémentaire après le lancement de Swarm, la solution d’orchestration multi-agents d’OpenAI. Pour Olivier Godemont, responsable produit API chez OpenAI, les agents IA représentent l’application la plus prometteuse de l’intelligence artificielle. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a d’ailleurs déclaré que 2025 serait l’année où les agents IA intégreraient pleinement le monde professionnel.