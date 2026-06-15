Pourquoi le pitch de The Boys a fait mouche chez Prime Video

Avant d’être un carton, The Boys était un pari brutal et cynique. Le texte envoyé par Eric Kripke à Amazon dit déjà presque tout de la série.

En bref Le pitch original de The Boys refait surface

Eric Kripke attaquait frontalement les super-héros

La série promettait déjà une critique du pouvoir

Le plus intéressant dans le pitch original de Eric Kripke, ce n’est même pas sa vulgarité. C’est qu’il résume, en quelques lignes, pourquoi The Boys n’était pas juste une série de plus sur des gens en cape, mais une charge contre la fascination pour le pouvoir, la célébrité et les figures qu’on place trop haut.

Un texte qui attaque d’emblée le mythe du super-héros

Sur X, Eric Kripke a partagé le document qui a aidé à convaincre Prime Video de miser sur The Boys, adaptation des comics de Garth Ennis et Darick Robertson. Son entrée en matière ne cherche pas la nuance. Il écrit « Au diable les super-héros », puis démonte l’idée même du héros tout-puissant.

Son argument est simple, et il marche très bien. Des individus dotés de pouvoirs, sans formation policière ou militaire, laisseraient derrière eux des dégâts énormes, avec des innocents tués par cargaisons entières. Et, dans sa logique, ces figures finiraient presque forcément en salauds déviants. On retrouve là le regard très hostile de Garth Ennis sur le genre super-héroïque.

Le vrai crochet, ce ne sont pas les pouvoirs, mais le rapport de force

L’idée vendue à Amazon n’était pas seulement gore ou irrévérencieuse. Kripke présentait aussi The Boys comme une bande d’humains chargés de protéger le monde contre des surhumains qui se prennent pour des dieux.

Il les décrivait comme des outsiders mal peignés face à des seigneurs riches, soutenus par les entreprises. Ce contraste, clairement, dit tout de la série. Pour la couleur, il alignait des références très différentes, de Guy Ritchie à Deadpool, en passant par Inglourious Basterds, Denis Leary et The Raid. Et il prévenait même que les gens facilement offensés pouvaient s’arrêter là.

Derrière la provocation, une série sur l’adoration du pouvoir

Mais le point le plus fin arrive ensuite. Eric Kripke précisait que ce projet n’était pas une parodie. Pour lui, il parlait du réel, avec une critique de la culture moderne et de notre manière de vénérer politiciens, sportifs, célébrités ou super-héros.

Sa formule de fin résumait bien l’ambition, « être un héros n’a strictement rien à voir avec le fait d’être super ». Bref, sous le trash, il y avait une thèse.

Ce que la série a confirmé, et ce qu’elle a compliqué

La série a tenu cette promesse, avec parfois une brutalité assez rare. Le public y applaudit Homelander après un meurtre. Une immense corporation comprend qu’elle peut tout vendre si ses héros sont assez populaires. Et des humains sans pouvoirs en viennent à combattre non seulement ces faux sauveurs, mais aussi leur propre gouvernement.

Le plus juste, quand même, c’est que la corruption ne touche pas que les super-héros. Même The Boys finissent abîmés par le pouvoir, et seuls quelques-uns s’en sortent vivants. Ce vieux pitch avait donc vu juste dès le départ. Pas seulement sur la violence du show, sur ce qu’il racontait de nous.