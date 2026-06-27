Pourquoi le film fantôme de Jamie Foxx avec Robert Downey Jr. reste bloqué

Tourné en 2016, All-Star Weekend n’a toujours pas de date. Entre casting explosif, humour à risque et absence de distributeur, le dossier s’enlise.

En bref Tourné en 2016, toujours sans sortie

Humour et casting jugés trop risqués

La fuite de 2024 n’a rien changé

Presque dix ans ont passé, et All-Star Weekend reste dans un tiroir. Pour un film porté par Jamie Foxx, avec Robert Downey Jr. et une poignée d’autres visages connus, c’est tout sauf anodin.

Un film terminé, mais coincé depuis 2016

À l’origine, le projet remonte à 2016. C’est le premier long métrage réalisé par Jamie Foxx, une comédie qui réunissait notamment Jeremy Piven, Eva Longoria, Jessica Szohr et Snoop Dogg.

L’histoire, elle, a un côté très studio comedy des années 2010. Foxx et Piven y jouent deux chauffeurs de dépanneuse obsédés par le basket, l’un fan de LeBron James, l’autre de Steph Curry. La compagne du personnage joué par Jessica Szohr supporte de moins en moins cette fixation, puis les deux amis décrochent enfin des places pour le NBA All-Star Game. Dit comme ça, rien d’impossible à vendre.

Le vrai problème, c’est le contenu

Là où le film se complique, c’est dans ses choix comiques. Jamie Foxx expliquait en 2017, chez Joe Rogan, qu’il y incarnait un policier blanc raciste et que Robert Downey Jr. y jouait un Mexicain. Il précisait aussi que le tournage s’était fait avec très peu de moyens.

Bon, on voit vite le mur. Ce type de transformation, déjà sensible à l’époque, l’est encore plus aujourd’hui. Foxx défendait l’idée qu’il fallait pouvoir jouer des personnages, et il racontait avoir convaincu Downey en rappelant Tropic Thunder. Sauf qu’entre-temps, le cadre a changé. Et une comédie qui cherche volontairement les zones sensibles part avec un handicap énorme au moment de trouver un diffuseur.

En 2022, Foxx disait aussi que la sortie avait été freinée par l’état actuel de la comédie, tout en assurant que les projections test avaient suscité beaucoup de rires. Pas de quoi régler le problème, quand même.

Même avec des stars, personne ne veut prendre le risque

Il y a l’artistique, et il y a l’industrie. Le film n’avait pas de distributeur avant même sa production, ce qui aide rarement. Et plus le temps passe, plus l’équation devient dure.

Parce que le casting n’est pas seulement prestigieux, il est exposé. Gerard Butler, Benicio Del Toro, DJ Khaled, Robert Downey Jr. lui-même, tout ce petit monde a davantage à perdre qu’à gagner avec une sortie accompagnée d’un retour de flamme. S’ajoute le cas Jeremy Piven, visé par plusieurs accusations d’inconduite sexuelle en 2017 et 2018. Résultat ? Le risque réputationnel dépasse largement la simple question du box-office.

La fuite de 2024 n’a rien débloqué

En 2024, Jamie Foxx a tenté un coup de poker en laissant fuiter une bande-annonce, avec en toile de fond le fantasme d’un effet Deadpool. Sauf que l’emballement n’a pas suivi.

Puis, en 2025, en promotion de Back in Action sur Netflix, il a reparlé de All-Star Weekend avec une forme de fatalisme. Il disait avoir pu mettre Floyd Mayweather Jr. KO dans le film, tout en laissant entendre que ce film ne sortirait probablement jamais. Clairement, il faudrait aujourd’hui un service de streaming ou un petit distributeur prêt à assumer la controverse. Et plus on s’éloigne de 2016, moins ce pari paraît rationnel.