Dolittle : le pari raté de Robert Downey Jr. après le MCU

Après avoir incarné Tony Stark pendant plus de dix ans, l'acteur américain Robert Downey Jr. pensait pouvoir enchaîner les succès, mais Dolittle a été un échec retentissant, bouleversant sa carrière.

Tl;dr Après le succès de Iron Man et du MCU, Robert Downey Jr. a subi un échec majeur avec Dolittle, un film coûteux et mal reçu par la critique.

Le projet a été marqué par des problèmes de production, des reshoots coûteux et une tentative de rendre le film plus commercial avec des scènes comiques peu convaincantes.

L’échec de Dolittle a eu un impact profond sur la carrière de Robert Downey Jr., lui offrant une nouvelle perspective sur ses choix professionnels et son avenir après le MCU.

L’espoir d’une nouvelle franchise

À l’aube des années 2020, Robert Downey Jr. semblait indestructible. Son rôle de Tony Stark dans l’univers Marvel l’avait propulsé au sommet du cinéma mondial. Après le succès colossal d’Avengers: Endgame, les attentes étaient énormes pour ses futurs projets. Son choix de jouer dans Dolittle, un film familial inspiré de l’œuvre classique, semblait être une transition logique. Avec un budget de 175 millions de dollars et une équipe impressionnante d’acteurs, le film avait tout pour réussir. Pourtant, ce projet ambitieux allait rapidement sombrer dans la catastrophe. La production a été marquée par des réécritures incessantes et des reshoots, mais aucun de ces ajustements n’a pu sauver le film.

Un tournage chaotique et des choix créatifs douteux

Le tournage de Dolittle a été un véritable cauchemar. Sous pression, le studio Universal Pictures a décidé d’ajouter plus de scènes humoristiques et d’animaux pour séduire un public plus large. Ces changements ont mené à un film incohérent, souvent critiqué pour son humour forcé et ses scènes ridicules. L’une des scènes les plus célèbres, celle du dragon qui pète, est l’illustration parfaite de ce qui n’allait pas. Ce genre de décision créative, apparemment guidée par l’idée de plaire à tout prix, n’a fait qu’empirer la situation. Le film a perdu sa direction et, avec lui, la crédibilité du projet. Les attentes étaient hautes, mais le résultat a laissé un goût amer.

Une réception critique et un échec au box-office

Lorsque Dolittle est finalement sorti en janvier 2020, il a rencontré un accueil glacial de la part des critiques. Les mauvaises critiques se sont rapidement propagées, entraînant une chute libre au box-office. Alors que Bad Boys for Life dominait les salles, Dolittle a démarré avec des recettes bien en dessous des prévisions. En fin de compte, le film n’a rapporté que 251 millions de dollars dans le monde, bien loin des attentes pour un film de cette envergure. Ce flop a exacerbé les inquiétudes financières d’Universal Pictures, d’autant plus que le monde du cinéma allait bientôt être frappé par la pandémie de COVID-19. Dolittle est devenu un exemple frappant des risques d’un budget trop élevé et d’une confiance mal placée.

Un échec qui a façonné la suite de la carrière de Robert Downey Jr.

Pour le comédien Robert Downey Jr., Dolittle a servi de leçon. Ce film a été un échec retentissant qui a redéfini sa vision de sa carrière post-Iron Man. Après cette débâcle, l’acteur a pris conscience de l’importance de choisir des projets qui lui parlent réellement sur le plan créatif. Dolittle a également mis en lumière les dangers de surinvestir dans une franchise simplement parce qu’elle existe. Le film a également marqué un tournant pour Universal Pictures, qui a appris à ses dépens que l’ajout de stars et d’effets spéciaux ne suffit pas à garantir le succès. Cette expérience a poussé Robert Downey Jr. à réévaluer ses choix professionnels et a renforcé sa décision de revenir dans l’univers Marvel, mais cette fois sous une forme différente, comme Doctor Doom.