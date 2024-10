Après Sonic the Hedgehog, Universal Pictures va adapter Shinobi au cinéma

Shinobi sera la prochaine franchise de l'éditeur japonais Sega a tenter de conquérir le grand écran.

Tl;dr Universal Pictures annonce l’adaptation cinématographique de Shinobi.

Le réalisateur Sam Hargrave est aux commandes du projet.

Le scénario est écrit par Ken Kobayashi.

Sega confie une autre licence à Universal Pictures

Il fut un temps où l’adaptation d’un jeu vidéo en film était considérée comme un risque majeur pour le box-office. Les deux médiums semblaient ne pas pouvoir coexister harmonieusement. Cependant, ce temps est révolu. De nos jours, les mascottes de jeux vidéo ont leur chance de briller dans des films ou des séries en streaming. Le dernier exemple en date ? Le célèbre jeu vidéo Shinobi de Sega, qui se prépare à faire son entrée au cinéma, comme l’a rapporté Deadline.

Shinobi : une toile vierge pour les cinéastes

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Shinobi est un populaire jeu d’action de type hack-and-slash dans lequel on incarne un ninja, Joe Musashi, qui doit affronter une horde d’adversaires. Bien que plusieurs suites aient vu le jour au fil des ans, l’intrigue reste globalement la même. Cette simplicité donne aux cinéastes une grande liberté pour développer leur vision, sans craindre de s’attirer les foudres des puristes du jeu.

Une équipe solide pour une adaptation prometteuse

A la réalisation, on retrouve Sam Hargrave, qui a fait ses preuves avec les films d’action Tyler Rake. Il semble donc être le choix idéal pour adapter ce jeu d’action à l’écran. Le scénario, quant à lui, est confié à Ken Kobayashi, qui a notamment travaillé sur la très sous-estimée série Sunny pour la plateforme de streaming Apple+. Toru Nakahara de Sega, producteur de l’univers cinématographique Sonic the Hedgehog, participe également au projet avec Marc Platt, Adam Siegel, Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg et Timothy I. Stevenson.

Un projet encore en cours de développement

L’adaptation de Shinobi en film en est encore à ses débuts, tout comme la plupart des joueurs de Shinobi qui ne dépassent que les premières étapes du jeu en raison de sa difficulté. Aucune date de sortie ni aucun casting n’ont encore été annoncés. Toutefois, les fans de l’univers Sega peuvent se consoler avec la sortie prochaine de Sonic the Hedgehog 3.