Ben Schwartz dévoile comment Sonic The Hedgehog 3 s’inspire d’un jeu iconique de 2001

En exclusivité, Ben Schwartz évoque comment le troisième opus de Sonic the Hedgehog s'inspirera d'un jeu emblématique de 2001 pour construire son histoire et ses personnages. Curieux de savoir quel jeu il s'agit ?

Tl;dr Sonic the Hedgehog 3 s’inspire du jeu Sonic Adventure 2 de 2001.

Ben Schwartz, la voix de Sonic, a donné des indices sur le film sans trop en révéler.

La production du film a été retardée par la grève de SAG-AFTRA en 2023.

Le film introduira de nouveaux personnages tirés des jeux, dont Shadow the Hedgehog.

Un aperçu de Sonic the Hedgehog 3

D’après Ben Schwartz, le comédien qui prête sa voix à Sonic, le prochain film Sonic the Hedgehog 3 s’inspirera largement du jeu Sonic Adventure 2 de 2001. Bien que les détails de l’intrigue restent secrets, Schwartz a dévoilé que le film mettra en scène Sonic, Knuckles (voix d’Idris Elba) et Tails (voix de Colleen O’Shaughnessey) face au Dr. Robotnik (Jim Carrey) et à Shadow the Hedgehog (Keanu Reeves).

Les influences du film

Dans une récente interview avec Screen Rant, Schwartz a confirmé que Sonic Adventure 2 sera une grande source d’inspiration pour les personnages et l’intrigue du film. Il a également évoqué les parallèles entre le logo du jeu de 2001 et celui du film, affirmant que l’équipe de création a mis le paquet pour ce troisième volet.

Quels éléments de Sonic Adventure 2 pourraient apparaître dans Sonic 3 ?

Avec l’introduction de Shadow dans la fin de Sonic the Hedgehog 2, il est logique que Sonic Adventure 2, qui marque le début de ce personnage dans les jeux, soit une influence majeure pour le troisième film. Un autre élément potentiel est l’introduction de Maria, la jeune cousine de Robotnik, déjà incarnée par Alyla Browne. De plus, l’histoire passée de la tribu Echidna, liée à l’Emeraude Mère, pourrait jouer un rôle important dans la bataille contre Eggman.