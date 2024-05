Chris Evans et Anya Taylor-Joy s’allient à Brendan Fraser et Salma Hayek dans Sacrifice

Romain Gavras attire des stars pour le film d'action-thriller Sacrifice.

Le casting étoilé de Sacrifice

Le prochain film d’action-thriller, intitulé Sacrifice, a rassemblé une distribution de stars comprenant Anya Taylor-Joy, Chris Evans et Brendan Fraser. Chris Evans, libre de tout engagement après avoir incarné Captain America dans l’univers cinématographique Marvel pendant près d’une décennie, rejoint une jeune actrice polyvalente, Anya Taylor-Joy, reconnue pour sa participation à divers projets tels que The Queen’s Gambit, The Witch, et The Super Mario Bros. Movie. Brendan Fraser, récemment récompensé par un Oscar pour son rôle dans le drame de Darren Aronofsky, The Whale, 2022, fait également partie de cette distribution de premier plan.

EXCLUSIVE: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek Pinault and Brendan Fraser will star in Sacrifice, a film co-written and to be directed by Romain Gavras – Hot Cannes Packagehttps://t.co/ytEkC5PrmQ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 3, 2024

Un nouveau défi pour le réalisateur Romain Gavras

Selon Deadline, le réalisateur d’Athena, Romain Gavras, devrait faire ses débuts en anglais avec Sacrifice, un film qu’il a coécrit avec Will Arbery de Succession. Le tournage devrait commencer en septembre. Outre Evans, Taylor-Joy et Fraser, le casting du projet comprend également Salma Hayek, qui a rejoint l’équipe quelques jours seulement après avoir reçu le script.

Un scénario captivant

Le film présente une prémisse unique : une soirée de charité haut de gamme est attaquée par un groupe violent de radicaux en quête mystique pour accomplir une prophétie. On peut s’attendre à ce que Sacrifice offre un mélange de genres, alliant mélodrame, horreur, art cinématographique et plus encore.

Des acteurs prêts à relever le défi

Les quatre acteurs déjà sélectionnés pour le projet ont une expérience diversifiée qui semble parfaite pour donner vie à ce scénario. Cette richesse d’expérience va de l’aptitude de Brendan Fraser pour les rôles dramatiques, prouvée par sa victoire aux Oscars, à la capacité de Chris Evans à jouer une version tordue de son personnage de star de cinéma, comme il l’a déjà fait dans Scott Pilgrim vs. the World.