Jurassic World 4 : Date de sortie, casting & tout ce que l’on sait sur le prochain film Jurassic Park

Le prochain opus de la saga Jurassic World fait de plus en parler de lui. Date de sortie, casting, scénario, on connaît déjà certains éléments. Présentation.

Tl;dr Jurassic World 4 a été officiellement annoncé après l’échec de Jurassic World: Le Monde d’après.

Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo et Jonathan Bailey pourraient rejoindre le casting.

La sortie du film est prévue pour le 2 juillet 2025.

Le film marquera un redémarrage complet de la franchise.

Jurassic World 4 : un nouveau départ pour la franchise

Après les hauts et les bas de la franchise Jurassic Park, l’échec du dernier opus, Jurassic World: Le Monde d’après, a poussé Hollywood à annoncer officiellement un nouveau film : Jurassic World 4. Ce dernier, malgré les critiques négatives et la déception au box-office, ne sonne en aucun cas le glas de cette série lucrative.

Un casting prometteur

Peu de temps après l’annonce de ce nouveau projet, des noms prestigieux ont commencé à circuler. En effet, Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo et Jonathan Bailey seraient en pourparlers pour rejoindre le casting de ce nouvel opus de Jurassic Park. Cependant, aucun détail concernant leurs rôles respectifs n’a été dévoilé. De plus, aucun des membres du casting original ne sera de retour.

Une sortie anticipée

Le studio Universal a révélé une date de sortie prévue pour Jurassic World 4, suggérant que le film est en cours de production rapide. La “nouvelle ère jurassique” devrait débuter le 2 juillet 2025, soit un peu plus d’un an et demi après l’annonce du projet. Toutefois, cette date pourrait être sujette à modification dans les 18 prochains mois.

Un redémarrage complet de la franchise

Jurassic World 4 marquera un redémarrage complet de la franchise. L’intrigue pourrait se baser sur le premier roman de Michael Crichton, offrant une vision plus fidèle de son histoire cynique sur la cupidité des entreprises. Autre possibilité, le film pourrait tout réinventer à partir d’une perspective entièrement nouvelle. Cependant, l’implication du scénariste David Koepp suggère un retour aux racines de la série.