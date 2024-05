The Maze Runner : un reboot est en préparation

Wes Ball sera le producteur du reboot de The Maze Runner pour 20th Century Studios.

Tl;dr 20th Century Studios relance la franchise The Maze Runner.

Le réalisateur original Wes Ball revient en tant que producteur.

Le film ne sera ni une redite, ni une suite de la trilogie originale.

La résurgence récente du genre young adult pourrait favoriser le succès du reboot.

La renaissance de The Maze Runner

20th Century Studios met en chantier un reboot de la franchise The Maze Runner, environ une décennie après le lancement de la trilogie d’adaptation précédente. Le réalisateur original, Wes Ball, participe au projet, mais cette fois-ci en tant que producteur.

Une nouvelle adaptation en vue

Selon The Hollywood Reporter, le studio a commencé les premières étapes du développement du reboot de The Maze Runner. Le scénariste de Transcendence, Jack Paglen, serait en pourparlers pour écrire le script du film. Le film ne sera ni une redite ni une suite de la trilogie originale, mais plutôt une “sorte de continuation” avec des éléments qui ont fait le succès du premier film auprès du public.

Un contexte favorable

L’annonce d’un reboot de Maze Runner peut surprendre, étant donné que la trilogie originale s’est terminée en 2018. Cependant, cette décision intervient à un moment où le genre young adult connaît une véritable résurgence sur grand et petit écran. Les studios cherchent à recréer le succès qu’ils ont connu avec des franchises comme Harry Potter et Twilight.

La résurgence du genre young adult

On observe une tendance à la remise au goût du jour de certaines franchises young adult, à l’image de la résurrection de la franchise Hunger Games avec l’adaptation du roman préquel de Suzanne Collins, The Ballad of Songbirds and Snakes, et du reboot de la franchise Percy Jackson en série télévisée par Disney+. Le succès de cette dernière a même valu une deuxième saison à la série.