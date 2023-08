Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : le contenu additionnel Le Masque Turquoise est daté

Nintendo dévoile la date de sortie de la première partie de l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Dans Volume 1 : Le Masque Turquoise, les joueurs prendront part à un programme d’études en pleine nature en partenariat avec une autre école à Septentria. Durant ce voyage scolaire, les élèves rencontreront des Pokémon qui sont introuvables dans la région de Paldea et tenteront de percer les mystères qui se cachent derrière une vieille légende.

Volume 1 : Le Masque Turquoise sera disponible le 13 septembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch, tandis que Volume 2 : Le Disque Indigo est attendu pour cet hiver. Plus d’informations sur la deuxième partie de l’extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront dévoilées ultérieurement

Mew et Mewtwo débarquent dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

En plus de préparer l’arrivée d’un évènement spécial dédié au Pokémon fabuleux Mew et au Pokémon légendaire Mewtwo dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, l’éditeur japonais Nintendo propose d’obtenir gratuitement Mew via les “Cadeaux Mystère” jusqu’au 18 septembre prochain en entrant le mot de passe GETY0URMEW. Enfin, du 1er septembre au 17 septembre prochain, des raids Téracristal évènementiels permettront d’obtenir un Mewtwo doté de l’Insigne Surpuissant.