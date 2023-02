Pokémon Écarlate et Pokémon Violet : Le trésor enfoui de la Zone Zéro, une extension en deux parties

Le trésor enfoui de la Zone Zéro est composé de deux aventures distinctes, à savoir Volume 1 : Le Masque Turquoise, dont la sortie est prévue pour cet automne, et Volume 2 : Le Disque Indigo, dont la sortie est prévue pour cet hiver.

Les intrigues de Volume 1 : Le Masque Turquoise et de Volume 2 : Le Disque Indigo qui forment l’extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont liées. En plus de raconter une histoire unique et originale qui mènera les joueurs au-delà de la région de Paldea, elles vont également introduire des Pokémon inédits et exclusifs comme les légendaires Ogerpon et Terapagos.

Dans le Volume 1 : Le Masque Turquoise, un voyage scolaire sera organisé à Septentria afin de prendre part à une étude effectuée en collaboration avec une autre académie

Dans le Volume 2 : Le Disque Indigo, les joueurs et joueuses intègreront l’Institut Myrtille, une école jumelée à la leur, dans le cadre d’un échange scolaire

A noter que plusieurs Pokémon absents de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront présents dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro. De plus, le Pokémon HOME permettra de continuer à façonner les collections des fans de la licence.

Un trailer pour Le trésor enfoui de la Zone Zéro, le contenu additionnel de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet

Tsunekazu Ishihara, PDG de The Pokémon Company, a déclaré :

Nous sommes reconnaissants envers les millions de Dresseurs et Dresseuses qui ont décidé de partir explorer l’immense région de Paldea. Dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro, les fans se rendront à Septentria, et feront la connaissance de nouveaux Pokémon et de personnages atypiques. J’espère sincèrement que les personnes qui partiront pour cette nouvelle aventure retrouveront toutes les sensations qu’elles ont connues lors de la découverte de leur tout premier Pokémon.

En achetant Le trésor enfoui de la Zone Zéro avant le mardi 31 octobre prochain, les joueurs recevront un code à usage unique pour obtenir un Zoroark de Hisui spécial possédant trois caractéristiques particulières. Il connait la capacité Étrennes, qu’il ne peut pas apprendre au cours d’une partie normale, ainsi que Téra Explosion, Cœur de Rancœur et Machination. Il est doté de l’Insigne Charisme et il possède le type Téracristal Ténèbres.