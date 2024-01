Plusieurs séries Harry Potter pourraient voir le jour sur Max

Warner Bros. Discovery ambitionne de décliner la franchise Harry Potter en plusieurs séries d'ici les prochaines années.

Tl;dr Des séries basées sur Harry Potter sont envisagées.

Warner Bros. Discovery travaille sur une première adaptation pour Max.

Plusieurs scénaristes développent des idées pour le projet.

Les détails de l’intrigue et du casting sont encore inconnus.

Le monde de Potter revient à l’écran

Selon un nouveau rapport, plusieurs séries inspirées par l’univers de Harry Potter pourraient voir le jour. En effet, Warner Bros. Discovery a annoncé en avril 2023 le développement d’une adaptation télévisée de la célèbre saga littéraire pour son service de streaming Max. Le projet, qui couvrirait les sept livres de la série, en est encore à ses balbutiements, sans détails sur l’intrigue ou le casting.

Une pléiade de scénaristes à l’œuvre

Deadline, dans un récent rapport, a souligné que “Max est ouvert à la possibilité de développer plus d’une idée basée sur Harry Potter“. Un groupe d’écrivains travaille actuellement sur leurs propositions pour le projet. Parmi eux, on compte Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran et Michael Lesslie. Il est toutefois encore trop tôt pour dire à quoi ressembleraient d’éventuels spin-offs télévisés de Harry Potter.

Des auteurs de renom

Chacun de ces auteurs apporte avec lui une expérience et une vision uniques. Hillier a écrit et produit exécutif The Last Kingdom, une série fantastique pour la BBC, et a également travaillé sur des soaps britanniques comme EastEnders et Holby City. Quant à Jordan, elle a travaillé sur la dramédie pour jeunes adultes Teenage Bounty Hunters pour Netflix. Lesslie est l’auteur du récent succès cinématographique The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, et Moran a créé le thriller surnaturel The Devil’s Hour.

Un univers en expansion

Le principal objectif serait de lancer l’adaptation initiale et de voir quels personnages seraient adaptés pour leur propre émission. Mais à ce stade précoce, le but est de trouver la bonne voix créative pour faire sa propre interprétation du monde familier.