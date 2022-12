PlayStation Tournaments : les tournois eSports débarquent sur PS5

La PS5 de Sony Interactive Entertainment va séduire les joueurs compétitifs.

Louis Figueroa, directeur principal de la division Global Esports and Competitive Gaming chez Sony Interactive Entertainment, explique à quoi doivent s’attendre les joueurs compétitifs sur PS5 avec PlayStation Tournaments :

Depuis notre premier tournoi sur console en 2016, nous avons été heureux de voir la scène eSport et les jeux compétitifs évoluer sur toutes nos plateformes. Au cours des trois derniers mois, nous avons testé la version bêta de la nouvelle génération d’expérience compétitive sur notre console. Celle-ci optimise le jeu compétitif avec des tournois plus courts, une inscription sur console simplifiée, des tournois faciles à retrouver, une toute nouvelle interface, des mises à jour de matchs en temps réel et d’autres améliorations qui règlent les problèmes communs liés au jeu compétitif en ligne. Nous sommes ravis de déployer nos premiers tournois officiels pour Guilty Gear -Strive-, NBA 2K23 et FIFA 23. Vous pouvez désormais affronter notre communauté internationale pour tenter de remporter des prix dans toute une variété d’événements spéciaux, de défis, de compétitions classées et bien plus.