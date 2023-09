PlayStation Portal : une sortie en novembre à 219,99 euros

Sony Interactive Entertainment dévoile la date de sortie de la PlayStation Portal.

La nouvelle console portable de Sony Interactive Entertainment dédiée au Remote Play sera disponible le 15 novembre prochain aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Portugal et est dés maintenant disponible en précommande sur la boutique en ligne PlayStation Direct. À partir du 29 septembre prochain, la PlayStation Portal pourra également être précommandé auprès de certains revendeurs dans les pays susmentionnés ainsi qu’au Canada et au Japon. Enfin, un communiqué précise que d’autres disponibilités régionales seront annoncées ultérieurement.

Un spot publicitaire pour présenter la PlayStation Portal

La PlayStation Portal peut retransmettre en continu les jeux compatibles installés sur la console PS5. Elle nécessite une connexion Wi-Fi (domicile ou extérieur) avec un débit d’au moins 5 Mbps pour être utilisée. Pour une meilleure expérience de jeu, une connexion haut débit d’au moins 15Mbps est recommandée. La qualité et la connectivité de l’expérience de jeu peuvent varier en fonction de l’environnement du réseau. Une console PS5 et un compte PlayStation Network sont nécessaires. La console PS5 doit être connectée à une connexion internet à haut débit, sous tension ou en mode repos, et elle doit être jumelée à une PlayStation Portal.