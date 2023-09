PlayStation Plus : les jeux d’octobre 2023 avec The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois d'octobre 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour octobre 2023 est composé d’un survival-horror dans un univers de science-fiction, une simulation agricole et un action-RPG dans un Far West alternatif et mystique. The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West seront disponibles du 3 octobre au 6 novembre prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Saints Row, Black Desert – Traveler Edition et Generation Zero jusqu’au 2 octobre prochain prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois d’octobre 2023

The Callisto Protocol : Dans ce survival-horror à la troisième personne poussé par sa narration et se tenant 300 ans dans le futur, vous endossez le rôle de Jacob Lee — une victime du destin jeté dans la prison de Black Iron, un pénitencier de sécurité maximale situé sur la lune de Jupiter, Callisto. Lorsque les prisonniers commencent à se transformer en monstrueuses créatures, la prison est jetée dans le chaos le plus total. Pour survivre, Jacob doit se battre pour se mettre à l’abri en s’échappant de la prison de Black Iron, tout en découvrant les sombres et troublants secrets enterrés sous la surface de Callisto. En utilisant un mélange unique de tir et de combat au corps-à-corps, Jacob devra adapter ses tactiques pour combattre les créatures qui évolueront rapidement, tout en ramassant ce qui traîne pour débloquer de nouvelles armes, de nouveaux équipements, et de nouvelles capacités pour fuir la menace grandissante et échapper aux horreurs de la Lune Morte de Jupiter

Farming Simulator 22 : Endossez le rôle d’un fermier moderne et construisez votre ferme avec créativité dans trois environnements divers, Américains et Européens. Farming Simulator 22 offre une grande variété d’opérations de ferme qui se concentrent sur l’agriculture, l’élevage et l’exploitation forestière — avec maintenant l’ajout excitant du cycle des saisons. Plus de 400 machines et outils de plus de 100 marques célèbres de l’agriculture telles que John Deere, CLAAS, Case IH, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra et plus encore sont inclus pour planter et moissonner des récoltes telles que le blé, le maïs, les patates et le coton. De nouvelles catégories de machines et de récoltes ajoutent de nouvelles mécaniques à l’expérience de jeu. Faites tourner votre ferme en coopération en multi-joueurs et étendez le jeu grâce à une multitude de modifications gratuites créées par la communauté

Weird West : Découvrez une ré-imagination de l’Ouest Sauvage à la sauce dark fantasy, où les hommes de loi et les flingueurs partagent la Frontière avec des créatures fantastiques, chacune jouant selon ses propres règles et ses propres motivations bizarres dans ce RPG d’action en vue isométrique. Le jeu permet différents styles de jeu dans un monde de type bac-à-sable simulé dans lequel les personnages, les factions, et même les endroits réagissent aux décisions du joueur, et où les joueurs doivent faire face à des choix brutaux et des conséquences qui ne peuvent être annulées — dont la mort. Découvrez le monde à travers les histoires des origines de différents personnages, allant du voyage d’un personnage au suivant jusqu’à ce qu’ils convergent tous dans le chapitre final