PlayStation acte la fin du disque physique pour ses jeux

PlayStation arrêtera la production de disques pour ses nouveaux jeux dès janvier 2028. Une bascule attendue, mais sale journée pour les fans du physique.

En bref PlayStation met fin à la production des jeux en version disque pour ses nouvelles sorties à partir de janvier 2028.

Le dématérialisé devient clairement la norme, au détriment de la possession physique des jeux.

Cette décision s’inscrit dans une évolution plus large vers une future PS6 sans lecteur.

Janvier 2028. C’est la date à retenir, et pour les joueurs attachés au format physique, elle pique un peu. PlayStation a confirmé qu’à partir de ce moment-là, la production de disques pour tous les nouveaux jeux sortant sur ses consoles s’arrêtera complètement.

La PS6 prépare son terrain

L’annonce a été publiée le 1er juillet 2026 sur le PlayStation Blog. Le point important, c’est le périmètre exact. Il ne s’agit pas d’une réduction progressive ou d’un test sur quelques titres, mais bien d’un arrêt de production des versions disque pour les nouveaux jeux lancés sur les consoles de la marque japonaise.

Donc oui, il reste encore un peu de temps pour voir passer des jeux PS5 en boîte avant l’échéance. Mais la direction prise est limpide. Le disque n’est plus l’avenir chez PlayStation. Et ça, clairement, ce n’est pas un détail et et ça sent déjà l’ère PS6.

Le physique recule, mais le débat sur la vraie propriété revient

Beaucoup de joueurs ont déjà basculé vers le numérique, c’est vrai. Achat instantané, pas de stockage, pas de galette à changer. Pratique. Sauf qu’une partie du public veut encore posséder un jeu pour de vrai, pas juste une licence liée à un compte.

Ce point n’a rien d’abstrait. PlayStation a récemment retiré certains contenus numériques des bibliothèques de clients. Et là, on retombe sur le vieux débat que l’industrie adore contourner, vous payez, mais vous ne contrôlez pas toujours ce que vous avez payé. Résultat, le physique garde un vrai poids symbolique, presque militant.

Une décision logique quand on regarde la PS5

La pilule passe mal, mais la décision n’a rien d’un twist sorti de nulle part. Plusieurs modèles de PS5 existent déjà sans lecteur de disque. À partir de là, on voit très bien le calcul de Sony, produire des disques coûte de l’argent, et si une partie croissante du public n’en utilise plus, l’équation devient vite moins séduisante.

Et puis il y a la suite. Rien n’est confirmé ici sur la PS6, mais l’idée d’une machine totalement sans lecteur paraît tout de suite beaucoup moins farfelue. En gros, cette annonce ne parle pas seulement de 2028. Elle raconte surtout le futur que Sony prépare déjà, sans boîte, sans disque, et sans retour arrière.