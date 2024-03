Pirates des Caraïbes 6 avec Johnny Depp pourrait concrétiser une blague géniale d’une sitcom vieille de 6 ans

On ne sait pas encore si Johnny Depp reprendra son rôle de Capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 6, mais cela pourrait concrétiser une blague hilarante d'une sitcom. Quelle peut bien être cette blague ?

Tl;dr Le retour de Johnny Depp dans “Pirates des Caraïbes 6” est incertain.

Le dernier film de la franchise a reçu des critiques majoritairement négatives.

Une blague dans la série “The Good Place” ironise sur un autre volet de la saga.

Le tournage de “Pirates des Caraïbes 6” serait en cours, sans informations supplémentaires sur le casting.

Le retour énigmatique de Johnny Depp

Nombreux sont les fans de Pirates des Caraïbes qui continuent de lier la saga à l’inoubliable Capitaine Jack Sparrow, incarné par Johnny Depp. Cependant, le retour de l’acteur pour un sixième volet reste incertain. Cela pourrait pourtant donner lieu à une plaisanterie hilarante émanant d’une sitcom populaire d’il y a six ans.

Une saga en déclin ?

Le dernier film de la franchise, Dead Men Tell No Tales, a été accueilli par des critiques largement négatives en 2017, portant un coup sévère à la franchise Disney autrefois florissante. Alors que Keira Knightley et Orlando Bloom ont fait de brèves apparitions dans le film, Johnny Depp est resté au premier plan, comme il l’a toujours été tout au long de la série.

Une plaisanterie devenue réalité ?

Une plaisanterie tirée de la série télévisée The Good Place pourrait prendre une tournure ironiquement réelle si Depp reprend son rôle. Lors de la deuxième saison, les héros de la sitcom se retrouvent dans la version de l’Enfer de la série, où ils aperçoivent une affiche de Pirates des Caraïbes 6 mettant en scène le personnage de Depp. L’affiche porte l’inscription : “The Haunted Crow’s Nest… Or Something. Who Gives A Crap. Now Playing Everywhere – FOREVER.”

Un avenir incertain pour la franchise

Cette blague, survenue peu après la sortie du film mal reçu Dead Men Tell No Tales, semble prévoir un déclin de la qualité de la franchise si un sixième film voit le jour. En dépit de l’engouement des fans pour le personnage de Jack Sparrow, la pertinence de son retour en tant que personnage principal fait débat. Disney pourrait envisager de donner un nouveau souffle à la saga avec Pirates des Caraïbes 6 en prenant une direction inédite.