Pirates des Caraïbes : la version féminine avec Margot Robbie est annulée

Margot Robbie ne sera finalement pas la nouvelle héroïne de Pirates des Caraïbes.

Annoncé en 2020, le Pirates des Caraïbes au féminin écrit par Christina Hodson (Batgirl, The Flash, Birds of Prey, Bumblebee) a été abandonné par Disney. Pour mémoire, la série de films originale était librement inspirée du parc à thème Disney du même nom et mettait en vedette Johnny Depp dans le rôle du capitaine Jack Sparrow. Ce dernier a interprété le capitaine Jack Sparrow dans les cinq films, avec Keira Knightley, Orlando Bloom et Geoffrey Rush dans des rôles secondaires. Les films ont rapporté plus de 4,52 milliards de dollars dans le monde, ce qui en fait l’une des franchises cinématographiques les plus réussies de tous les temps.

Margot Robbie, actrice et productrice australienne, a déclaré :

Nous avions une idée et nous la développions depuis un moment, il y a même des lustres, pour avoir plus de femmes – pas totalement des femmes, mais juste un type d’histoire différent – ce qui aurait été vraiment cool, mais je suppose qu’ils ne veulent pas le faire.

Pas de Pirates des Caraïbes pour Margot Robbie

Les détails spécifiques de l’intrigue du fameux nouveau Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp, qui ne reviendra plus en Jack Sparrow suite à son procès pour violences contre son ex-femme Amber Heard, ont évidemment été gardés secrets et le resteront encore longtemps. Tout ce que Margot Robbie a dit publiquement à propos de son point de vue et de celui de Christina Hodson sur le projet, c’est qu’il devait s’agir davantage d’un film sur le thème du “girl power” et qu’il apporterait un élément féminin très important à ce monde. L’élément féminin le plus important aurait bien sûr été Margot Robbie, qui a prouvé avec son interprétation de Harley Quinn qu’elle était capable d’illuminer l’écran en jouant un personnage principal compliqué et dynamique dans une licence riche en action.