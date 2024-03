Taylor Swift: The Eras Tour cartonne sur Disney+

Le film-concert Taylor Swift: The Eras Tour s'offre un nouveau record avec son succès sur la plateforme de streaming Disney+

Tl;dr Disney+ permet à Taylor Swift: The Eras Tour de battre un nouveau record.

Le film-concert est devenu le film musical le plus regardé sur la plateforme de streaming.

Son succès en streaming suit une performance impressionnante au box-office.

Disney+ a payé 75 millions de dollars pour les droits de diffusion.

Un record de streaming sur Disney+ pour Taylor Swift

Le film-concert Taylor Swift: The Eras Tour a fait sensation en établissant un nouveau record sur Disney+. Diffusé pour la première fois en automne 2023, Taylor Swift: The Eras Tour a connu un succès retentissant avec une audience massive sur la plateforme de streaming.

La domination de Disney+

L’impact de Taylor Swift: The Eras Tour sur Disney+ est indéniable. Selon Variety, le film-concert est devenu le film musical le plus regardé de tous les temps sur la plateforme. Ce week-end, il a enregistré 4,6 millions de vues et 16,2 millions d’heures de visionnage.

Un succès qui précède le streaming

Avant même sa sortie en streaming, Taylor Swift: The Eras Tour avait déjà fait sensation dans les salles de cinéma. Le film a enregistré la plus grande prévente de billets en une seule journée pour son hôte, AMC Theatres, battant le record précédemment établi par le blockbuster Spider-Man: No Way Home. À sa sortie en salles, le film a réalisé un chiffre d’affaires impressionnant de 261,6 millions de dollars au box-office mondial.

Un investissement rentable pour Disney+

L’achat des droits de diffusion pour 75 millions de dollars par Disney+ semble avoir porté ses fruits. Bien que Taylor Swift: The Eras Tour ne soit pas le film de concert le plus rentable de tous les temps, le record de Disney+ montre sa puissance durable.