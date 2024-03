Le film-concert Taylor Swift: The Eras Tour arrive sur Disney+

Après un succès remarquable au cinéma, Taylor Swift: The Eras Tour prépare son arrivée en streaming.

Disney+ s’offre le film-concert Taylor Swift: The Eras Tour

Le film-concert Taylor Swift: The Eras Tour sera disponible sur la plateforme de streaming Disney+ à partir du 15 mars 2024. Réalisé par Sam Wrench, Taylor Swift: The Eras Tour retrace le Eras Tour, la tournée 2023-2024 de la célèbre chanteuse américaine Taylor Swift, la reine de la pop.

Un film-concert emblématique sur Taylor Swift

Le tournage a eu lieu en août 2023 lors de trois spectacles au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, avec un budget de 10 à 20 millions de dollars, la SAG-AFTRA autorisant la production au milieu de sa grève de 2023. Taylor Swift : The Eras Tour est un “rendu cinématographique” du Eras Tour, la sixième tournée musicale de Taylor Swift. La représentation conceptuelle de la discographie de Taylo Swift en 10 actes (“ères”) montre les interprétations de la plupart des chansons de la liste de la tournée, avec plusieurs chansons et intermèdes coupés pour condenser le spectacle de 3,5 heures en un film de 2,75 heures.

Une version étendue pour les swifties

Dans la version Disney+, intitulée Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version), les fans auront le plaisir de découvrir des chansons supplémentaires, dont la célèbre musique “Cardigan”, ainsi que quatre titres acoustiques. Ces ajouts seront particulièrement appréciés par ceux qui ont regretté l’absence de ces titres dans la version cinéma.

Un succès retentissant

Taylor Swift: The Eras Tour a engrangé la somme impressionnante de 261,6 millions de dollars au box-office mondial, se plaçant ainsi en deuxième position des films-concerts les plus rentables de tous les temps, juste derrière This Is It de Michael Jackson. Ce succès était prévisible dès le début, le documentaire ayant généré 26 millions de dollars en préventes de billets en seulement 24 heures.