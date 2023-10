PGW Next Level va rassembler toutes les communautés du jeu vidéo

Le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) dévoile les premiers éléments du programme de la PGW Next Level.

Plus grand salon français de jeu vidéo et événement fédérateur des passionnés de la culture vidéoludique, l’édition 2023 de la Paris Games Week sera riche en découvertes, en nouveautés et en expériences immersives. A noter que les portes du parc des expositions de la porte de Versailles (Paris Expo) seront ouvertes du 1er au 5 novembre prochain pour cet événement organisé par le SELL.

Le line-up jeu vidéo de la PGW Next Level

Bandai Namco : Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Sand Land, Jujutsu Kaisen Cursed Clash et Tekken 8

Ubisoft : Assassin’s Creed Mirage, Prince of Persia The Lost Crown, The Crew Motorfest, Just Dance 2024 Edition

Plaion : Like a Dragon Gaiden – The Man Who Erased His Name, Like a Dragon – Infinite Wealth, Let’s Sing 2024, Persona 5 Tactica, Persona 3 Reload, Sonic Superstars, Granblue Fantasy Relink et Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

Warner Bros Entertainment : Mortal Kombat 1

Sony : Final Fantasy 7 Rebirth

Microsoft : Forza Motorsport, The Elder Scrolls Online, Microsoft Flight Simulator

Arc System Works : Guilty Gear Strive, Under Night In-Birth2, River City – Rival Showdown, Double Dragon Collection

Espace Jeux Made in France : Banishers – Ghosts of New Eden (Focus Entertainment x DON’T NOD), Jusant (DON’T NOD), Flashback 2 (Microids), Lysfanga – The Time Shift Warrior (Sand Door Studio) ou encore Under The Waves (Parallel Studio)

PGW Junior : Jumanji – Aventures Sauvages, PAW Patrol World – la Pat’Patrouille

Le line-up équipement gaming de la PGW Next Level

Samsung

Aorus, Gigabyte

Asus, ROG (Republic of Gamers)

JBL

Le line-up eSport de la PGW Next Level

La Coupe des Étoiles, première compétition officielle féminine de League of Legends en France

La Banque Postale Coupe de France (League of Legends – LFL)

Le Capcom Pro Tour (Street Fighter 6)

La Coupe de France EVA 2023 (Esports Virtual Arenas)

Le Championnat de France de Mortal Kombat 1

Predator Cup

Fnac Gaming Tour

Le line-up cosplay de la PGW Next Level

Imagin’Con réunira des talents d’envergure nationale, européenne et internationale

PGW Cosplay Championship

Le line-up retrogaming de la PGW Next Level

Association MO5 : plus de 50 ans d’histoire du jeu vidéo

Enchères PGW : anciennes consoles et jeux collector à la vente

Kameto sera l’host d’honneur de la PGW Next Level

Pilier de l’eSport en France avec la Karmine Corp et figure incontournable du streaming, Kamel “Kameto” Kebir accompagnera la PGW Next Level, sur sa chaîne Twitch, par des prises de parole et de l’animation lors du salon.