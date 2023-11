People Can Fly retarde la sortie de Bulletstorm en réalité virtuelle

Initialement prévu pour la fin de l'année, Bulletstorm VR sortira en 2024.

Confié au studio Incuvo (Layers of Fear VR, Blair Witch VR, Green Hell VR) sous la supervision de People Can Fly, Bulletstorm VR est repoussé de plusieurs semaines. La sortie est désormais fixée au 18 janvier 2024 sur PS VR2, SteamVR et Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro :

Nous savons que les fans de Bulletstorm sont impatients d’enfiler leur casque VR et de se défouler dans la réalité virtuelle. Nous avons l’intention d’utiliser ce temps supplémentaire pour continuer à améliorer l’expérience afin de nous assurer que Bulletstorm VR soit à la hauteur des standards élevés que vous attendez de ce célèbre jeu de tir à la première personne AAA et de People Can Fly en tant que développeur de jeux AAA de haute qualité. Nous sommes incroyablement reconnaissants envers nos fans pour leur soutien et leur passion autour de la série Bulletstorm et nous apprécions profondément la patience de chacun.

Bulletstorm, le FPS nerveux et violent de People Can Fly

L’univers de Bulletstorm prend place au 26ème siècle et est dirigé par la Confédération des planètes. Grayson Hunt est le chef de Dead Echo, une équipe d’opérations secrètes sous le commandement du général de la Confédération, Victor Sarrano. Dead Echo assassine un homme nommé Bryce Novak et accède à ses dossiers personnels, ils découvrent que Novak n’était pas un criminel “séparatiste” comme on le leur avait dit, mais un journaliste civil, documentant les preuves de la corruption de Sarrano et de son utilisation de Dead Echo pour éliminer ses ennemis politiques et personnels. Lorsque Sarrano tente de les faire tuer pour l’avoir interrogé, Grayson et son équipe désertent, s’enfuient aux confins de l’univers et deviennent des pirates.

Bulletstorm en réalité virtuelle

La version en réalité virtuelle de Bulletstorm se présente sous la forme d’un jeu d’action brutal qui met les joueurs dans la peau de Grayson Hunt. Ils peuvent se livrer à un carnage créatif à outrance avec des armes à feu rapides et des combos de mêlée dévastateurs, tout en détruisant tout ce qui se trouve sur leur chemin vers la vengeance et la survie.