Bulletstorm VR : une nouvelle façon de découvrir le FPS nerveux et violent

La réalité virtuelle s'invite dans le monde de Bulletstorm.

Avec Bulletstorm VR, les joueurs embarqueront dans un voyage comiquement ultraviolent alors que l’ancien chef de l’escouade Dead Echo, Grayson Hunt, et son équipe tenteront de survivre et de se venger du général corrompu Sarrano. Ils peuvent utiliser tout ce qu’ils veulent, du fusil à pompe au lasso énergétique emblématique, pour accomplir des actes de carnage créatifs sur leurs ennemis. Passez sans effort du combat de mêlée au combat à distance pour effectuer une série de tirs de compétences uniques sur les adversaires afin de gagner de l’expérience supplémentaire et améliorer des capacités.

Un trailer pour Bulletstorm VR

Andrzej Wychowaniec, PDG d’Incuvo (filiale de People Can Fly), a déclaré :

En tant que studio spécialisé dans les jeux en réalité virtuelle, Bulletstorm VR est le projet rêvé pour nous. Les séquences de gameplay avec des armes à feu s’adaptent naturellement à la VR et Bulletstorm en offre à profusion, mais il dispose également d’un lasso électrique très cool, qui est tout simplement jouissif à utiliser avec les commandes de mouvement dans la réalité virtuelle. Ajoutez à cela des personnages attachants et un monde coloré et extravagant, et Bulletstorm VR est une expérience complète !

Bulletstorm VR sortira dans le courant de l’année sur PS VR2, SteamVR et Meta Quest 2/Meta Quest 3/Meta Quest Pro.