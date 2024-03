Peaky Blinders : l’usage répété de “In the Bleak Midwinter” et son importance

Voici toutes les fois où la phrase "In the Bleak Midwinter" a été prononcée dans la série télévisée Peaky Blinders et la raison pour laquelle elle revient de manière répétée.

Tl;dr “In the Bleak Midwinter” est une référence récurrente dans Peaky Blinders.

La phrase est utilisée lorsque les personnages principaux sont confrontés à la mort.

Il s’agit à l’origine d’un cantique de Noël populaire parmi les soldats britanniques lors de la Première Guerre mondiale.

Le film Peaky Blinders devrait également faire référence à cette phrase.

Le rôle du cantique de Noël dans Peaky Blinders

La phrase “In the Bleak Midwinter“, tirée d’un cantique de Noël anglais, est une référence clé dans la série Peaky Blinders. Elle est souvent citée lorsque les personnages principaux sont confrontés à la mort. Ce cantique, initialement un poème, a été popularisé en tant qu’hymne par le compositeur Harold Darke en 1909. Considérée comme l’une des chansons favorites des troupes britanniques lors de la Première Guerre mondiale, elle était souvent chantée dans les tranchées.

Une phrase évoquant la mort et la survie

Après la mort de John Shelby dans la saison 4 de Peaky Blinders, Tommy explique à l’assistance lors de l’enterrement comment ils ont chanté cette chanson lorsqu’ils étaient piégés derrière les lignes ennemies, sans munitions, s’attendant à être submergés et tués par la cavalerie prussienne. Ils ont chanté “In the Bleak Midwinter” pour trouver un peu de réconfort avant leur mort probable. Heureusement, la cavalerie n’est jamais venue et ils ont décidé que chaque minute supplémentaire qu’ils vivaient était un bonus.

Une référence récurrente dans Peaky Blinders

La phrase “In the Bleak Midwinter” est citée à plusieurs reprises tout au long de la série télévisée Peaky Blinders, notamment lors de la fausse mort de Danny Whizz-Bang dans la saison 1, lors de l’enlèvement de Tommy par l’IRA dans la saison 2, lors du mariage de Tommy et Grace dans la saison 3, lors de l’exécution manquée d’Arthur et John dans la saison 4, lors de la mort de John Shelby et enfin lorsque Tommy est sur le point de se suicider dans la saison 6.