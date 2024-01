Ce que l’annonce du film Peaky Blinders signifie pour la franchise

Avec six saisons à son actif, la série télévisée Peaky Blinders jouit d'une immense popularité et a l'occasion d'étendre encore plus sa franchise grâce à un film confirmé.

Tl;dr Le film Peaky Blinders, suite de la série télévisée, a été confirmé.

La conclusion de la saga de Tommy Shelby ouvre la voie à de nouvelles histoires.

Deux spin-offs de Peaky Blinders ont également été annoncés, élargissant davantage l’univers de la franchise.

Le tournage du film Peaky Blinders devrait commencer mi-2024.

Le film Peaky Blinders : une nouvelle aventure pour Tommy Shelby

Après six saisons captivantes, la série britannique Peaky Blinders a su conquérir le cœur de millions de téléspectateurs. Aujourd’hui, alors que la saga de Tommy Shelby (interprété par Cillian Murphy) a trouvé sa conclusion lors de la sixième saison, la franchise s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire avec un film confirmé.

L’intrigue du film Peaky Blinders, encore enveloppée de mystère, promet de prolonger l’histoire de Tommy Shelby. Malgré un diagnostic de tumeur cérébrale fictif, concocté par le docteur Holford et Oswald Mosley (Sam Claflin) pour le faire disparaître, Tommy survit et offre à la franchise la possibilité d’explorer davantage son parcours.

Des spin-offs pour étendre l’univers de la franchise

En parallèle du film, deux spin-offs de Peaky Blinders ont été annoncés. Le premier, situé à Boston, se déroulera plusieurs décennies après les événements de la série originale. Quant au second, il explorera la vie de Polly Gray, matriarche de la famille Shelby. Ces nouveaux récits, dont les liens avec l’histoire principale restent à découvrir, permettront à la franchise de prendre un nouvel élan.

Plonger dans le passé de Polly pourrait non seulement renforcer son personnage déjà puissant, mais aussi rendre hommage à l’actrice défunte Helen McCrory qui l’incarnait. Les deux spin-offs, par leurs approches différentes, témoignent de la flexibilité de la franchise dans son expansion.

Un univers en expansion : de nouvelles faces et des histoires parallèles

Le film Peaky Blinders, situé au cœur de la Seconde Guerre mondiale, introduira de nouveaux personnages. Selon Steven Knight, créateur de la série, cette nouvelle aventure s’inscrit dans la continuité des spin-offs, avec une focalisation sur d’autres personnages que Tommy Shelby. Même si Tommy restera probablement le protagoniste du film, la fin de son histoire ouvre la voie à un univers centré sur d’autres personnages, enrichissant la saga.